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Чемпионат Бишкека по воркауту собрал около 50 спортсменов

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- Самуэль Деди Ирие
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На базе Дирекции "Жаштык" прошел городской чемпионат по воркауту, собравший около 50 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Мероприятие было организовано Департаментом физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека совместно с Федерацией экстремальных и уличных видов спорта Кыргызстана.

В соревнованиях приняли участие атлеты из городов Казахстана - Шымкента, Алматы, Астаны, Жаркента, а также из регионов Кыргызстана - Баткена, Оша, Ысык-Куля, Чуя и столицы.

Состязания проходили в двух категориях: юноши и юниоры до 18 лет выступали в формате "1 на 1", где оценивались личная сила, техника и харизма; взрослые (18+) соревновались в формате "2 на 2", демонстрируя командную синхронизацию и взаимодействие.

Победителями в категории юношей и юниоров стали:

- 1-е место - Жакыпов И.Ш. (Кыргызстан)

- 2-е место - Иванов Б.С. (Казахстан)

- 3-е место - Павлов Р.М. (Казахстан)

В взрослой категории призовые места заняли:

- 1-е место - Жахангер А. (Казахстан) и Табылдиев К. (Кыргызстан)

- 2-е место - Егоров В. и Бактияр А. (оба - Казахстан)

- 3-е место - Королевский Р. (Кыргызстан) и Жансерик А. (Казахстан)

Чемпионат способствовал укреплению спортивных связей между странами и развитию воркаута в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/447920
Теги:
спорт, Кыргызстан
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