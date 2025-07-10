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"Кайрат" стартовал в Лиге Чемпионов с ничьей против "Олимпии"

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- Самуэль Деди Ирие
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В Любляне прошёл первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между словенской "Олимпией" и казахстанским "Кайратом". Встреча завершилась со счётом 1:1.

С первых минут инициативой владели хозяева поля, однако опасных моментов было немного. "Кайрат" активно использовал контратаки и на 59-й минуте 16-летний Дастан Сатпаев открыл счёт, став самым молодым казахстанским футболистом, забившим в Лиге Чемпионов.

Через семь минут "Олимпия" сравняла счёт благодаря голу Диогу Пинту. В дальнейшем команды обменялись атаками, но результат больше не изменился.

Ответный матч пройдёт 15 июля в Алматы на Центральном стадионе, начало в 21:00 по бишкекскому времени.


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URL: https://www.vb.kg/447923
Теги:
Казахстан, футбол
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