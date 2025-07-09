Кожокулова: "Внешнеполитические векторы страны определяют его граждане"

Мирное урегулирование приграничных вопросов на внешних границах ЕАЭС, в частности между Кыргызстаном и Таджикистаном, позитивно влияет на увеличение товарооборота между странами, а также на углубление региональной и евразийской интеграции. К такому выводу пришли участники круглого стола: "Географические контуры ЕАЭС: значимость мирного урегулирования приграничных вопросов для евразийской интеграции".

Как отметила депутат ЖК КР Гуля Кожокулова, соглашение по границам между Кыргызстаном и Таджикистаном было ратифицировано депутатами Жогорку Кенеша единогласно, т.к. этот шаг был требованием времени и отвечал интересам граждан.

"В решении вопросов границ всегда возникают шероховатости, требующие от сторон дипломатичности и компромиссов. Надо отдать должное нашему правительству, которое успешно завершило решение данного вопроса, благодаря чему сейчас наступило время активного созидания и тесного сотрудничества. Мы соседи – в приграничных районах множество смешенных браков, у нас практически вековая общая история и много других связующих факторов, поэтому в наших интересах сосуществовать в мире и согласии, ради процветания наших стран", - подчеркнула парламентарий.

Говоря о перспективах евразийской интеграции, она обратила внимание, что в рамках прошедшего в Минске 26 июня саммита глав государств ЕАЭС прозвучало много "хороших, конкретных и чутких посланий".

"Мне понравилось выступление президента Беларуси Александра Лукашенко, который предостерег страны бывшего СССР от планов проскочить отдельно. Я даже процитирую его слова: "Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшееся нам от Советского союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем. И те производства, которые мы будем иметь в будущем". Наш президент в рамках встречи тоже четко обозначил векторы и направления экономической интеграции – расширять производство, развивать туризм и цифровизацию, учитывая, что ИИ сегодня охватывает практически все сферы", - отметила спикер.

При этом она обратила внимание, что в Кыргызстане внешнеполитический курс определяет глава государства, поэтому отдельные чиновники не должны публично озвучивать альтернативные мнения, подвергая сомнению обозначенные президентом векторы сотрудничества: "Мне кажется, мы немного заигрались в демократию. У нас многие чиновники стали политиками и все комментируют. И мне хотелось бы им напомнить, что Кыргызстан с Россией подписали соглашение о вечной дружбе, соответственно, эти договоренности нужно соблюдать".

Вместе с тем спикер заострила внимание на том, что внешнеполитические векторы, зачастую диктует сам народ, например, выбирая направления той же трудовой миграции.

"Мы, как государственные служащие, не можем остановить этот процесс, не можем запретить людям уезжать. Государство старается принимать какие-то меры, прежде всего по созданию рабочих мест в республике, но наши граждане все равно выезжают, и то направление, куда едет большинство, это и есть внешнеполитический вектор. А мы прекрасно знаем, что больше всего кыргызстанцев выезжают в Россию. Недавно спикер Госдумы Володин сказал, что 30% таксистов в Москве – это граждане Кыргызстана. По московским меркам это огромная цифра. Даже несмотря на нововведения в миграционной политике, которые сегодня в целях обеспечения внутренней безопасности вводит российская сторона, миграционные процессы не останавливаются", - констатировала депутат.

Она также подчеркнула, что Евразийский экономический союз продолжает развиваться, даже несмотря на определенные проблемы, связанные, например, с пересечением казахстанской границы грузами из Кыргызстана. В ЕЭК стараются решать эти и многие другие вопросы.

"На мой взгляд, для преодоления имеющихся барьеров нам нужно укреплять международные объединения, а для этого нам нужно крепко взяться за руки, и подсоблять друг другу, а не создавать препятствия. Где-то важно уступить, где-то оказать содействие, подставить плечо и подтолкнуть вперед, потому сто развитие возможно только при тесном взаимодействии", - добавила Г. Кожокулова.

В свою очередь директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков подчеркнул, что ЕАЭС продолжает занимать ключевое место в экономической повестке стран Центральной Азии. Так, например, товарооборот Кыргызстана со странами Евразийского союза по итогам 2024 года составил $5 млрд.

"Это устойчивый и перспективный показатель. Как отметил на саммите глав государств ЕАЭС в Минске Садыр Жапаров, особые перспективы сотрудничества в рамках евразийской интеграции есть у промышленной кооперации, и Кыргызстан готов принимать в ней активное участие. Если взять, к примеру, ОТГ, то там показатели в разы меньше", - констатировал спикер.

Он также обратил внимание, что вопросы взаимодействия в рамках соглашений, подписанных между Кыргызстаном и Таджикистаном по урегулированию приграничных вопросов, в контексте взаимодействия с ЕАЭС обсуждаются впервые: "С одной стороны договоренности по границе касаются сферы безопасности, с другой стороны в Ферганской долине Кыргызская Республика является границей Евразийского экономического союза. Поставки товаров из Таджикистана в страны ЕАЭС идут через нашу территории. Поэтому подписание соглашения выведет на новый уровень не только кыргызско-таджикские торгово-экономические отношения, но и торговлю в рамках всего союза".

При этом, как отметил И. Шестаков, на данный момент ЕАЭС – не единственное объединение, нацеленное на интеграцию со странами Центральной Азии. Сегодня регион находится в эпицентре внимания отдельных стран и международных союзов.

"В этом году, например, было несколько крупных мероприятий по линии Европейского союза в формате 5+1. Буквально недавно проходило мероприятие, в формате ЦА+ Китай, прошел дебютный региональный саммит с Италией. Мы видим, что между крупными международными союзами идет серьезная конкуренция за влияние в Центральной Азии, в том числе идеологическое. Однако на фоне жестких и ультимативных условий по соблюдению санкций со стороны западных стран, евразийская интеграция происходит плавно, не требуя от стран-участниц радикального пересмотра политических устоев, экономических систем, а главное, учитывает ошибки иных интеграционных проектов", - отметил политолог.

При этом он обратил внимание на важный нюанс – финансовая поддержка стран региона со стороны США и их партнеров, как правило, не касается экономических вопросов. Основные средства Западом выделяются на продвижение "демократии", т.е. на проекты, ориентированные на переформатирование общественного сознания, конечная цель которых – изменение внешнеполитической повестки центральноазиатских республик, прежде всего, в отношении России. Вашингтон, Брюссель и Лондон, а теперь еще и Анкара стремятся спровоцировать разрыв интеграционных отношений стран ЦА с Россией, подталкивая их к переоценке событий совместного прошлого, к осуждению внешней политики Москвы, провоцируя распространение русофобии и тиражируя мифы о неких территориальных претензиях с российской стороны.

"На этом фоне иначе выглядят и процессы активного продвижения Турцией пантюркистской идеологии в рамках ОТГ, которая пока имеет достаточно нечеткие перспективы в ЦА, учитывая, что база для объединения тюркских народов под эгидой Турции состоит преимущественно из исторических мифов. При этом современные границы стран-участниц ОТГ зачастую не совпадают с границами расселения тюркских этносов, и в этом случае ставка только на этнокультурное основание для сближения демонстрирует свою низкую эффективность, - подчеркнул эксперт. - Кроме того развитие у центральноазиатских народов, большинство из которых впервые обрели суверенитет только после распада СССР, национального самосознания и идентификации затрудняет продвижение пантюркизма. B этой связи мы видим, что в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане все чаще в звучат мнения граждан уверенных, что их народ имеет гораздо более древнюю историю, чем турки, а иногда относится к другой этнической группе".

Также было отмечено, что ввиду отсутствия единого видения главного вектора развития Организации тюркских государств, каждая тюркская столица трактует его в своих интересах. При этом сама Турция, переживающая сильнейший экономический кризис, не готова стать крупным региональным инвестором, пытаясь переложить эту задачу на европейцев и страны ЦА, рассчитывая при этом на дивиденды от транзитных перевозок.

"Однако в случае изменения политической конъюнктуры и нормализации отношений России с Европой, что неизбежно, основная масса грузов из Китая в страны ЕС будет транспортироваться по Северному морскому пути, как наиболее рентабельному маршруту. При этом миллиардные вложения в инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) окажутся безвозвратно потерянными. К слову, судьба данного коридора видится неопределенной и в контексте декларируемой европейскими столицами экологической повестки и планов по отказу от углеводородного сырья", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что, согласно оценкам экспертов, запуск новых проектов, включая Тюркский банк развития, вряд ли будет возможен без привлечения внешних, в первую очередь европейских инвестиций. Аналогично складывается ситуация и с реализацией крупных энергетических проектов в ЦА, имеющих жизненно важное значение для всех стран "пятерки".

"А без крупных внешних инвестиционных вложений, на которые Турция и продвигаемые ей в рамках ОТГ финансовые институты не способны, ни строительство Камбар-атинской ГЭС, ни масштабный ремонт ЛЭП, ни модернизация ТЭЦ в странах ЦА невозможны. Не случайно Астана, планируя строительство АЭС, сделала выбор в пользу России и партнерства с Китаем. Т.е. эти факты также свидетельствуют о том, что ОТГ не может стать альтернативой ЕАЭС", - констатировал спикер.

Он напомнил, что на данный момент Евразийской экономической комиссией подписано порядка 80 меморандумов о сотрудничестве со многими государствами, а также различными международными организациями и интеграционными объединениями.

"Расширение географии международных контактов ЕАЭС способствует совместному решению проблем продовольственной и энергетической безопасности, построению новых цепочек добавленной стоимости, созданию эффективных транспортно-логистических маршрутов", - добавил И. Шестаков.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".