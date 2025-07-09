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ГКНБ: более 2700 студентов отчислены из КНУ имени Жусупа Баласагына

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР продолжает антикоррупционную работу в сфере высшего образования. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына выявлены системные нарушения.

В ходе мероприятий установлены факты фиктивного числения студентов, фактически не участвовавших в учебном процессе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога (ч.1 ст.346 УК КР).

По итогам проверки отчислено 2710 студентов, нарушивших условия обучения. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются - ведётся установление преподавателей и административных работников, причастных к выявленным нарушениям.

ГКНБ напоминает, что борьба с коррупцией в образовании будет продолжена. Ведомство призывает граждан сообщать о подобных фактах в органы нацбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/447926
Теги:
вуз, Бишкек, Кыргызстан, ГКНБ
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