ГКНБ: более 2700 студентов отчислены из КНУ имени Жусупа Баласагына

ГКНБ КР продолжает антикоррупционную работу в сфере высшего образования. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына выявлены системные нарушения.

В ходе мероприятий установлены факты фиктивного числения студентов, фактически не участвовавших в учебном процессе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога (ч.1 ст.346 УК КР).

По итогам проверки отчислено 2710 студентов, нарушивших условия обучения. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются - ведётся установление преподавателей и административных работников, причастных к выявленным нарушениям.

ГКНБ напоминает, что борьба с коррупцией в образовании будет продолжена. Ведомство призывает граждан сообщать о подобных фактах в органы нацбезопасности.