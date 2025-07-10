Кубат Умурзаков: Цель внешних провокаций - создать проблемы Китаю и России

Кыргызстан играет важную роль в развитии регионального торгово-экономического сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. В этой связи мирное урегулирование приграничных споров с Таджикистаном является знаковым событием не только для двусторонних кыргызско-таджикских отношений, но и важным фактором укрепления стабильности в рамках ЕАЭС и ОДКБ, особенно в условиях геополитической и геоэкономической турбулентности.

Такое мнение было озвучено участниками круглого стола: "Географические контуры ЕАЭС: значимость мирного урегулирования приграничных вопросов для евразийской интеграции".

Важность договора по пограничным вопросам с Таджикистаном подчеркнул экс-директор Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, кандидат экономических наук Кубат Умурзаков. По его словам, это был последний барьер для развития региональной экономики.

"Смена режима в Узбекистане, произошедшая с началом президентства Шавката Мирзиеева, который внес большой вклад в интеграцию нашего региона, повлекла за собой начало либерализации узбекской экономики и регионального сотрудничества. Это положительно отразилось на Таджикистане. После того, как мы нормализовали отношения с этой республикой, были устранены барьеры и со стороны Кыргызстана. Т.е. все эти процессы стали толчком для углубления интеграции и Таджикистана, и всего региона", - поделился мнением спикер.

Вместе с тем он сделал акцент на том, что рассматривать ситуацию на евразийском пространстве нужно через призму конфликта Ирана с Израилем, который представляет собой прокси-войну и тесно связан с попытками сдерживания Китая и России со стороны западных стран: "Он сильно влияет на экономику, на реализацию инвестиционных проектов в рамках инициативы "Пояс и путь", на осуществление транспортного коридора "Север-Юг". Учитывая, что Иран завязан в этих экономических проектах, его конфликт с Израилем создает проблемы для их реализации. Мы выделяем три основных коридора: Северный, Средний и Южный. Потоки грузов, которые идут через транспортные коридоры, во многом это торговля Китая и ЕС".

Как пояснил эксперт, до 2022 года, через Северный коридор шли большие грузопотоки, но произошедшие изменения привели к уменьшению доли перевозимых по данному маршруту грузов, при этом выросло внимание к Среднему коридору, проходящему через Каспий и Закавказье. Но у него небольшая мощность, поэтому принять весь объем грузов, которые шли через Северный коридор, он физически не может. Поэтому, несмотря на попытки решить эту проблему путем привлечения инвестиций и создания единого регулятора, мощность данного коридора будет ограничена. Южный коридор еще не сильно развит, и у него вместе с преимуществами есть и свои недостатки.

"Южный – это мультимодальный коридор. Грузы, идущие из Китая, сначала перевозятся автотранспортом, потом – по железной дороге, дальше снова перегружаются на автотранспорт, а потом опять на железную дорогу. Это минус. Тем не менее, он развивается и его грузопоток увеличивается, потому что в нем есть потребность. КНР нужна диверсификация транспортной логистики, поэтому он готов выделить немаленькую сумму на строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Китай долгое время пытался найти более выгодные варианты, но после 2022 года стало понятно, что выхода нет, и надо строить железную дорогу. Строительство будет длиться до 2030 года. Это важный фактор, который даст серьезный толчок, т.е. сильно повлияет на экономику и Кыргызстана, и всей Центральной Азии в целом. Раньше грузы шли в основном через Казахстан, по Северному и Среднему коридорам, а средняя и южная часть ЦА оставалась неохваченной торговыми потоками, что тормозило развитие этой части региона. Железная дорога эту ситуацию скорректирует", - отметил экономист.

Вместе с тем он обратил внимание, что сегодня разные центры силы воспринимают Центральную Азию, как объект мировой политики, и пытаются использовать ее в своих геополитических интересах. В том числе, в качестве ресурсной базы, богатой редкоземельными и цветными металлами, нефтью, газом и т.д.

"После того, как отношения коллективного Запада с Россией испортились, та же Европа уже не может рассчитывать на российские ресурсы. Поэтому они ищут новые источники. В этой связи и проявился их повышенный интерес в отношении центральноазиатского региона, на что также влияет и геополитическая ситуация, учитывая, что мы находимся в центре Евразии – между Китаем, Россией и Индией. О том, что сейчас к нам проявляют повышенный интерес разные геополитические игроки, свидетельствует интенсивность саммитов в формате 5+1", - подчеркнул экономист.

По словам эксперта, эффективность таких многосторонних форматов зачастую вызывает много вопросов, учитывая, что большинство из них не приносят никаких реальных результатов в экономическом плане. То же самое можно сказать и об Организации тюркских государств.

"Учитывая непоследовательную внешнюю политику Турции, не всем понятно, проводником чьих интересов Анкара выступает в данном объединении. Соответственно Кыргызстан и наши соседи по региону должны более активно отстаивать свои интересы, а идти на поводу у тех или иных игроков с их сомнительными предложениями. Например, единый тюркский алфавит – это абсолютно бесполезная инициатива. Турция не имеет серьезной экономической основы, она сейчас находится в очень сложном экономическом положении, но при этом, не имея средств для реализации тех или иных проектов, ставит перед членами ОТГ какие-то грандиозные цели. Нашим странам надо исходить из долгосрочных интересов, вместо этого зачастую мы соглашаемся на разные предложения, которые отвечают только интересам третьих стран, у которых свои цели", - подчеркнул К. Умурзаков.

Спикер также отметил, что страны ЦА сильно зависимы и от дальнейшего развития геополитической ситуации, от того как долго продлится, и чем закончится конфликт на Украине. При этом не исключает, что возможны и конфликты, которые будут целенаправленно создаваться внешними силами, чтобы создать "сложности" для Китая и России: "То есть нам нужно будет преодолевать вызовы, стоящие перед евразийской интеграцией и развитием региона в условиях геополитической турбулентности".

Он также пояснил, что для Кыргызстана новая тарифная политика Трампа – это малозначительный фактор, учитывая мизерный объем торговли с США.

"На нас американская тарифная политика будет влиять опосредованно – через влияние на китайскую экономику. Для развития и наращивания темпов роста экономики Кыргызстана гораздо большее значение будут иметь другие факторы – санкции, которые были введены против России. Они привели к изменению структуры торговых потоков, благодаря чему последние три года наша экономика росла на 9% ежегодно. Пока у нас сохраняются высокие темпы роста. По прогнозам МВФ, в 2025 году они немного уменьшатся – до 6%, но в целом, положительное влияние будет сохраняться", - подытожил К. Умурзаков.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".