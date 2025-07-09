Задержан санитарный врач ЦГСЭН Бишкека за поборы с граждан

ГКНБ КР задержан санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Бишкек С.Д.А., который организовал незаконную схему по систематическим поборам денежных средств за положительное заключение ЦГСЭН о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, которое необходимо для дальнейшего разрешения Бишкекглавархитектуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 12 июня в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий были переданы денежные средства в виде взятки, который санитарный врач С.Д.А. получал на свой электронный кошелек "МБанк". Также в ходе проведенного личного обыска у С.Д.А. были изъяты денежные средства в размере 25 000 сомов, а также в его автомобиле были изъяты денежные средства в размере 55 000 сомов, происхождения которого он не смог пояснить.

В рамках данного уголовного дела врач С.Д.А. в порядке статьи 96 УПК КР был водворен в ИВС ГКНБ КР. В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному преступлению из числа работников ЦГСЭН по городу Бишкек.

При этом разрешительные документы, выданные со стороны врача ЦГСЭН по городу Бишкек будут проверяться на предмет законности и соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В случае несоответствия выданные разрешения будут аннулированы.

ГКНБ КР напоминает, что в связи ужесточением законодательства в сфере противодействия коррупции, идет активная и целенаправленная работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в государственных и муниципальных органах страны.