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Задержан санитарный врач ЦГСЭН Бишкека за поборы с граждан

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР задержан санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Бишкек С.Д.А., который организовал незаконную схему по систематическим поборам денежных средств за положительное заключение ЦГСЭН о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, которое необходимо для дальнейшего разрешения Бишкекглавархитектуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 12 июня в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий были переданы денежные средства в виде взятки, который санитарный врач С.Д.А. получал на свой электронный кошелек "МБанк". Также в ходе проведенного личного обыска у С.Д.А. были изъяты денежные средства в размере 25 000 сомов, а также в его автомобиле были изъяты денежные средства в размере 55 000 сомов, происхождения которого он не смог пояснить.

В рамках данного уголовного дела врач С.Д.А. в порядке статьи 96 УПК КР был водворен в ИВС ГКНБ КР. В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному преступлению из числа работников ЦГСЭН по городу Бишкек.

При этом разрешительные документы, выданные со стороны врача ЦГСЭН по городу Бишкек будут проверяться на предмет законности и соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В случае несоответствия выданные разрешения будут аннулированы.

ГКНБ КР напоминает, что в связи ужесточением законодательства в сфере противодействия коррупции, идет активная и целенаправленная работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в государственных и муниципальных органах страны.


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URL: https://www.vb.kg/447930
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек, Кыргызстан, санитарные нормы
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