Фермеры обсудили вопрос взаимосвязи с мукомольными предприятиями

В Чуйской области состоялась рабочая встреча директора Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыта Мамбетова с фермерами региона и председателем Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана Рустамом Жунушовым.

Целью встречи стало обсуждение актуальных вопросов, волнующих сельхозпроизводителей о ходе уборки урожая зерновых-колосовых культур. В ходе конструктивного диалога были подняты следующие темы:

Сбыт урожая зерновых-колосовых культур, а именно пшеницы, обеспечение стабильных каналов реализации для фермеров, а также привязки фермеров к мукомольным комбинатам республики;

Обеспечение качественным семенным материалом, в том числе доступностью к сертифицированным семенам;

Закупка и распределение зерна, вопросы хранения и логистики;

Ценовая политика на сельхозпродукцию и муку, обеспечение баланса интересов фермеров и переработчиков;

Механизмы государственной поддержки и субсидирования затрат на производство;

Перспективы развития кооперации между производителями и переработчиками;

Актуальные вопросы агротехники и устойчивого сельского хозяйства в условиях изменения климата.

Бакыт Мамбетов отметил, что Министерство продолжит активный диалог с фермерами и агропредприятиями, чтобы своевременно решать возникающие проблемы и повышать эффективность сельского хозяйства страны.

По итогам встречи достигнуты договоренности о регулярном взаимодействии между Департаментом, фермерами и представителями перерабатывающей отрасли. Также было предложено в ближайшее время провести отдельное совещание по вопросам семеноводства с участием представителей научных учреждений и поставщиков сертифицированных семян зерновых-колосовых культур.