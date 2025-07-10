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Омбудсмены КР и РФ проведут встречи с молодежью в честь 80-летия ООН

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- Светлана Лаптева
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Омбудсмен Кыргызской Республики и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации проведут совместные информационно-просветительские мероприятия среди мигрантов. Это предусмотрено дополнительным Протоколом о сотрудничестве между национальными правозащитными институтами двух стран на 2025–2026 годы.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила Институт Акыйкатчы Кыргызской Республики. В рамках визита она ознакомилась с работой института и пообщалась с его сотрудниками.

Во время встречи Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что совместная деятельность продолжит способствовать развитию и укреплению системы защиты прав человека и основных свобод в обеих странах.

"В условиях современных вызовов и перемен особенно важно поддерживать открытый и конструктивный диалог, обмениваться опытом и выстраивать эффективные механизмы сотрудничества", - заявила Джамиля Джаманбаева.

Она также отметила, что подписание протокола является важным шагом в укреплении двусторонних отношений и продолжением успешного взаимодействия в области правозащиты.

Татьяна Москалькова в своей речи подчеркнула роль правозащитного института в обеспечении основных прав и свобод человека.

"Мы очень дорожим нашим сотрудничеством с моей коллегой – Джамилей Джаманбаевой. Благодаря нашему тесному сотрудничеству не первый год оказываем помощь нашим гражданам, минуя дипломатические каналы. В нашей миссии самое главное - найти пути и помочь конкретному человеку", - заявила Татьяна Москалькова.

Согласно подписанному документу, стороны планируют провести серию просветительских встреч с молодежью в образовательных учреждениях Кыргызстана и России. Эти мероприятия будут посвящены 80-летию Организации Объединенных Наций.

Кроме того, сотрудники двух национальных правозащитных институтов обменяются опытом в проведении мониторингов и инспекций, рассмотрении обращений граждан. Также предусмотрено проведение совместного вебинара по вопросам защиты прав мигрантов.

Стороны выразили намерение продолжить практику совместных приемов граждан КР и РФ в рамках обменных визитов и проведут совместные информационно-просветительские мероприятия среди мигрантов

Напомним, в прошлом году Джамиля Джаманбаева и Татьяна Москалькова провели совместный прием граждан Кыргызстана, находящихся в трудовой миграции в Санкт-Петербурге.

Меморандум о взаимодействии между Институтом Акыйкатчы КР и Уполномоченным по правам человека в РФ был подписан 26 октября 2022 года. В августе 2023 года стороны утвердили первый протокол по его реализации.


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URL: https://www.vb.kg/447938
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