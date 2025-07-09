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Ташиев рассказал о роскошном имуществе экс-руководителя Налоговой службы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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У бывшего председателя Налоговой службы Кыргызстана Алтынбека Абдувапова выявлено имущество на сумму около 55 миллионов долларов США. Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на совещании в Оше.

По его словам, такие суммы не могли быть заработаны честным путем.

- Абдувапов проработал в налоговой системе более десяти лет. В частном секторе никогда не работал, своего бизнеса не имел. Откуда тогда состояние в 55 миллионов? - задался вопросом глава спецслужбы.

По данным следствия, сотрудники налоговой службы дают показания, что ежемесячно передавали своему начальнику взятки в размере от 50 до 100 тысяч долларов. Эти факты, по словам Ташиева, свидетельствуют о глубоком уровне коррупции в фискальном ведомстве. Он также подчеркнул, что всё незаконно нажитое имущество будет конфисковано.

- После конфискации он станет одним из беднейших людей в стране, - добавил Ташиев.

Напомним, Алтынбек Абдувапов был задержан в конце прошлого года. Его подозревают в махинациях с электронными товарно-транспортными накладными. Следом за ним начались массовые задержания других сотрудников налоговой службы.


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URL: https://www.vb.kg/447944
Теги:
ГНС, задержание, налоги, Камчыбек Ташиев
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