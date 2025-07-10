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Кыргызстан и Таджикистан заключили соглашение о взаимной торговле

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- Светлана Лаптева
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В ходе государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Таджикистан прошёл кыргызско-таджикский экономический форум, на котором были подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве.

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и ГУП "Таджагропромэкспорт" заключили соглашение о взаимной торговле, направленное на развитие поставок сельскохозяйственной продукции и укрепление торговых связей между двумя странами.

Также в рамках форума Президенты Кыргызской Республики и Республики Таджикистан посетили выставку национальных продуктов, где ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" представил индивидуальный рацион питания для военнослужащих.

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" уверено, что достигнутые договорённости станут прочной основой для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов в интересах экономик двух государств.


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URL: https://www.vb.kg/447956
Теги:
торговля, Таджикистан, Кыргызстан
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