"Реал Мадрид" с позором покинул Клубный чемпионат мира FIFA, потерпев сокрушительное поражение со счётом 0:4 от мощного "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче.

Бывший главный трансферный приоритет мадридцев Килиан Мбаппе, а также звезда команды Винисиус Жуниор провели крайне невыразительный матч, в то время как команда Луиса Энрике полностью переиграла подопечных Чаби Алонсо. Ошибки в обороне, отсутствие связной игры и слабая индивидуальная форма игроков привели к одному из самых унизительных поражений "Реала" в последние годы.

Начало матча было равным, но всё изменилось, когда Рауль Асенсио допустил грубую ошибку, чем воспользовался Усман Дембеле, отдав передачу на Фабиана Руиса, который открыл счёт. Спустя несколько минут Антонио Рюдигер потерял мяч, и Дембеле удвоил преимущество.

До 30-й минуты Фабиан Руис оформил дубль после молниеносной контратаки, а Хвича Кварацхелия едва не сделал счёт 4:0 до перерыва.

Несмотря на многочисленные замены во втором тайме, включая Беллингема, Винисиуса и Мбаппе, мадридцы так и не смогли переломить ход встречи. Гонсалу Рамуш поставил точку, забив четвёртый мяч за несколько минут до финального свистка.