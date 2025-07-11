Погода
$ 87.44 - 87.73
€ 102.32 - 103.12

В Кыргызстане зарегистрировано первое географическое указание

191  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане зарегистрировано первое географическое указание - "Дикий грецкий орех Арстанбап". Торжественная церемония вручения свидетельства состоялась в рамках круглого стола, организованного Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра Жаныбека Керималиева. Представители Министерства науки, высшего образования и инноваций вручили членам Ассоциации управления географическим указанием "Арстанбап" первое в истории страны официальное свидетельство.

Участники обсудили значимость получения статуса ГУ, который подтверждает уникальность продукта, его происхождение и традиции производства. Представители ассоциации и приглашённые эксперты рассказали, как проходила регистрация: от разработки документации до соблюдения всех требований.

Среди поднятых тем - меры по продвижению зарегистрированного бренда среди местных производителей, а также планы по включению других кыргызских продуктов с высоким экспортным потенциалом в реестр географических указаний.

Представители министерств поделились актуальной информацией о государственной политике в этой сфере, законодательных нормах и механизмах поддержки. Особо подчеркивалась необходимость активного сотрудничества между частным сектором, госструктурами и международными партнёрами для продвижения отечественной продукции не только внутри страны, но и за её пределами.

В числе организаторов и партнёров мероприятия - профильные министерства, а также программа "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике", реализуемая GIZ при поддержке правительства Германии, Европейского союза и Швейцарии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447960
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  