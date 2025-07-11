В Кыргызстане зарегистрировано первое географическое указание - "Дикий грецкий орех Арстанбап". Торжественная церемония вручения свидетельства состоялась в рамках круглого стола, организованного Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра Жаныбека Керималиева. Представители Министерства науки, высшего образования и инноваций вручили членам Ассоциации управления географическим указанием "Арстанбап" первое в истории страны официальное свидетельство.

Участники обсудили значимость получения статуса ГУ, который подтверждает уникальность продукта, его происхождение и традиции производства. Представители ассоциации и приглашённые эксперты рассказали, как проходила регистрация: от разработки документации до соблюдения всех требований.

Среди поднятых тем - меры по продвижению зарегистрированного бренда среди местных производителей, а также планы по включению других кыргызских продуктов с высоким экспортным потенциалом в реестр географических указаний.

Представители министерств поделились актуальной информацией о государственной политике в этой сфере, законодательных нормах и механизмах поддержки. Особо подчеркивалась необходимость активного сотрудничества между частным сектором, госструктурами и международными партнёрами для продвижения отечественной продукции не только внутри страны, но и за её пределами.

В числе организаторов и партнёров мероприятия - профильные министерства, а также программа "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике", реализуемая GIZ при поддержке правительства Германии, Европейского союза и Швейцарии.