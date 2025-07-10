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Кутман Калбаев завоевал серебро за чемпионате Азии по греко-римской борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец Кутман Калбаев стал серебряным призёром молодежного чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет, который стартовал 9 июля в столице Кыргызстана.

Калбаев выступал в весовой категории до 55 кг и уверенно прошёл путь до финала. В четвертьфинале он одержал молниеносную победу над японцем Масаторой Хондой со счётом 9:0 за 57 секунд. В полуфинале кыргызстанец не оставил шансов индийскому борцу Нитину, победив досрочно 8:0 за 2 минуты 17 секунд.

В финальной схватке Калбаев встретился с представителем Ирана - Паямом Ахмади Балутаки. В напряжённой борьбе кыргызстанец уступил со счётом 1:6 и занял второе место, завоевав серебряную медаль.

Этот результат стал ярким достижением для сборной Кыргызстана на домашнем чемпионате и подтверждением высокого уровня подготовки молодых борцов страны.


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URL: https://www.vb.kg/447961
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат, Кыргызстан
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