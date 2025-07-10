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Нурадин Рустамбек уулу завоевал бронзу на Кубке мира по боксу в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боксер Нурадин Рустамбек уулу стал бронзовым призёром Кубка мира по боксу, который проходит в Астане. Турнир собрал сильнейших боксеров мира, а кыргызстанец выступал в весовой категории до 75 кг.

Свое выступление Рустамбек уулу начал с четвертьфинала, где уверенно победил представителя Англии Кайла Шоу-Таллина со счётом 4:0 по судейским запискам.

В полуфинале 5 июля он встретился с болгарином Рами Киваном. Бой выдался напряжённым, и по итогам трёх раундов судьи отдали победу сопернику раздельным решением - 4:1.

Несмотря на поражение, Нурадин Рустамбек уулу занял третье место, завоевав бронзовую медаль и пополнив копилку сборной Кыргызстана на престижном международном турнире.


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URL: https://www.vb.kg/447962
Теги:
бокс, Казахстан, Кыргызстан
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