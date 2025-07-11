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КР закрепил в ООН резолюцию по расширению прав женщин

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан инициировал и закрепил в Совете ООН по правам человека ООН регулярную резолюцию по экономическому расширению прав женщин.

Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) в рамках своей 59-й сессии принял резолюцию "Ускорение усилий по достижению экономического расширения прав и возможностей женщин", инициированную Кыргызстаном в партнерстве с Доминиканской Республикой, Сьерра-Леоне, Молдовой и Великобританией.

Состав соавторов сформирован кыргызской стороной с учётом географического баланса, чтобы подчеркнуть глобальный и инклюзивный характер инициативы.

Резолюция призывает государства к принятию конкретных и смелых мер: ликвидации дискриминационных законов и практик, продвижению равной оплаты за труд равной ценности, признанию и справедливому распределению неоплачиваемого труда по уходу, обеспечению равного доступа женщин к финансовым услугам, образованию, руководящим должностям и участию в процессах принятия решений, а также созданию благоприятных условий для развития женского предпринимательства и цифровой инклюзии.

Кыргызстану удалось не только инициировать столь значимый документ, но и закрепить за ним статус регулярной резолюции, которая будет рассматриваться Советом каждые два года. Это историческое достижение гарантирует, что при координирующей роли Кыргызстана вопросы экономического расширения прав женщин будут находиться в постоянном фокусе СПЧ ООН и получать системное внимание, позволяя отслеживать прогресс и поддерживать усилия по преодолению дискриминационных барьеров

Принятие этой резолюции стало итогом интенсивных, открытых и инклюзивных консультаций кыргызских дипломатов с государствами-членами ООН, что демонстрирует лидерство и твердую решимость Кыргызстана отстаивать права женщин на глобальном уровне и строить справедливое и равноправное будущее для всех.


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URL: https://www.vb.kg/447963
Теги:
ООН, Кыргызстан
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