В Бишкеке изъяли оружие и патроны во время операции "Арсенал"

В Бишкеке в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал" оперативниками УУР ГУВД выявлены и изъяты пневматические пистолеты, гладкоствольное оружие, муляжи пистолетов всего 9 единиц, а также 20 патронов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. За первые дни проверено более 1000 автотранспортных средств, свыше 200 граждан привлечены к административной ответственности.

Мероприятие проводится для предупреждения и пресечения незаконного хранения, ношения и использования огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. ГУВД города Бишкек организовало комплекс мер, направленных на выявление, изъятие и пресечение незаконного оборота оружия, а также обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.

В операции задействованы восемь мобильных групп УУР ГУВД, более двадцати сотрудников. Осмотры и проверки продолжаются на территории всего города.

ГУВД Бишкека призывает граждан соблюдать требования законодательства и информировать органы внутренних дел о фактах незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Мероприятия по обеспечению порядка продолжаются.


