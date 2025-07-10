Тренер сборной Кыргызстана по футзалу подвёл итоги сборов в Бишкеке

Главный тренер молодежной сборной Кыргызстана по футзалу (U19) Руслан Гафуров подвёл итоги учебно-тренировочных сборов, прошедших с 1 по 6 июля в Бишкеке.

По словам Гафурова, сборы прошли успешно. В них приняли участие как опытные игроки, так и несколько новичков. Главной целью было развитие молодых футболистов и повышение их тактической грамотности.

Тренировочный процесс курировал также главный тренер национальной сборной Луис Бернат Молина, который помогал молодежи совершенствоваться.

После сборов команда продолжит сезон в Суперлиге и в конце года примет участие в международном турнире. Следующие тренировки запланированы на сентябрь.

"Ребята хорошо поработали, я доволен результатом и настроен на дальнейшую работу", - отметил Руслан Гафуров.