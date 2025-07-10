В Бишкеке стартует теннисный турнир Bishkek Open U14

26 июля в Бишкеке начнётся международный теннисный турнир "Bishkek Open" для юных спортсменов до 14 лет. Матчи пройдут на кортах теннисного клуба "Тай-брейк".

В турнире примут участие теннисисты из более чем десятка стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Индию, Россию, Корею, США, Гонконг, Саудовскую Аравию, Ирак, Австралию, Украину и Ливан.

"Bishkek Open" станет важной площадкой для развития молодёжного тенниса в регионе и позволит выявить перспективных спортсменов среди юных теннисистов.