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В Бишкеке стартует теннисный турнир Bishkek Open U14

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- Самуэль Деди Ирие
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26 июля в Бишкеке начнётся международный теннисный турнир "Bishkek Open" для юных спортсменов до 14 лет. Матчи пройдут на кортах теннисного клуба "Тай-брейк".

В турнире примут участие теннисисты из более чем десятка стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Индию, Россию, Корею, США, Гонконг, Саудовскую Аравию, Ирак, Австралию, Украину и Ливан.

"Bishkek Open" станет важной площадкой для развития молодёжного тенниса в регионе и позволит выявить перспективных спортсменов среди юных теннисистов.


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URL: https://www.vb.kg/447967
Теги:
теннис, Бишкек
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