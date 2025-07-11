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Маркус Алмейда дебютирует в Абу-Даби

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- Самуэль Деди Ирие
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Легенда бразильского джиу-джитсу и многократный чемпион мира по грэпплингу Маркус Алмейда по прозвищу "Бучеча" официально дебютирует в UFC. Первый бой 35-летнего бразильца в сильнейшей ММА-лиге планируется на 26 июля в рамках турнира в Абу-Даби.

Соперником Алмейды станет 33-летний Мартин Будай из Словакии, который провел уже семь поединков в UFC и имеет в активе лишь одно поражение. Будай недавно победил Урана Сатыбалдиева из Кыргызстана единогласным решением судей.

Алмейда ранее выступал в ONE Championship, где провёл шесть боёв: одержал пять побед, все - досрочно в первом раунде, и потерпел одно поражение по очкам от Умара Кейна. Последний раз он выходил в клетку в ноябре 2024 года, финишировав Амира Алиакбари удушающим приёмом.

Переход в UFC для "Бучечи" станет новым этапом в карьере, и его дебют вызывает большой интерес среди фанатов смешанных единоборств.


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URL: https://www.vb.kg/447969
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