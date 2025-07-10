В Бишкеке прошёл международный турнир по волейболу

В столице Кыргызстана прошёл международный турнир по волейболу, ставший частью мегаспортивного фестиваля, приуроченного к 100-летию кыргызского спорта и 50-летию Олимпийского статуса СДЮШОР СИ.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, в соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из Кыргызстана и Казахстана.

Победителем турнира стала команда "Буревестник" из Алматы, занявшая первое место. Второе место завоевала команда города Ош, а бронза досталась сборной Таласской области. На четвёртой позиции оказались команды СДЮШОР СИ (Бишкек) и Нарынской области. Пятое место заняла команда из Иссык-Кульской области.

Турнир прошёл в праздничной и соревновательной атмосфере, став важной частью спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию волейбола в регионе.