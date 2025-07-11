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Кыргызстан и "Дети Азии" укрепляют спортивное партнёрство

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан и Международный комитет "Дети Азии" договорились о дальнейшем укреплении партнёрства в сфере детско-юношеского спорта и реализации совместных проектов.

Как сообщает ysia.ru, встреча прошла в Якутске с участием президента комитета Владимира Максимова и директора Госагентства по физической культуре и спорту КР Айбека Абдымомунова.

Стороны обсудили новые направления сотрудничества, подготовку к крупным спортивным событиям, программы обмена опытом между специалистами, а также поддержку юных кыргызстанских спортсменов.

Во встрече также приняли участие заместитель генсека комитета Сардаана Жендринская и представитель кыргызской стороны Артур Геворкян.

Кыргызстан остаётся одной из самых активных стран-участниц Игр "Дети Азии" - с 1996 года республика неизменно принимает участие во всех соревнованиях, организуемых комитетом.


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URL: https://www.vb.kg/447974
Теги:
спорт, Кыргызстан
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