Кыргызстан и "Дети Азии" укрепляют спортивное партнёрство

Кыргызстан и Международный комитет "Дети Азии" договорились о дальнейшем укреплении партнёрства в сфере детско-юношеского спорта и реализации совместных проектов.

Как сообщает ysia.ru, встреча прошла в Якутске с участием президента комитета Владимира Максимова и директора Госагентства по физической культуре и спорту КР Айбека Абдымомунова.

Стороны обсудили новые направления сотрудничества, подготовку к крупным спортивным событиям, программы обмена опытом между специалистами, а также поддержку юных кыргызстанских спортсменов.

Во встрече также приняли участие заместитель генсека комитета Сардаана Жендринская и представитель кыргызской стороны Артур Геворкян.

Кыргызстан остаётся одной из самых активных стран-участниц Игр "Дети Азии" - с 1996 года республика неизменно принимает участие во всех соревнованиях, организуемых комитетом.