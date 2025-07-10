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"Эдельвейс-Баскет" заняла 5 место на турнире AiRom CUP

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- Самуэль Деди Ирие
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Баскетбольная команда "Эдельвейс-Баскет" из Кыргызстана успешно выступила на международном турнире среди юношей AiRom CUP, который завершился в городе Атырау, Казахстан.

В турнире участвовали команды из Казахстана, России, Грузии, Азербайджана и Кыргызстана, в возрастной категории 2011-2012 годов рождения. Кыргызстанская команда заняла пятое место среди шести участников.

Победу в соревнованиях одержала сборная Азербайджана, второе место занял клуб "Кутаиси" из Грузии, третье - российская команда "Ахтуба".

Лучшим игроком "Эдельвейс-Баскета" признан Иманбай Кубатбеков.

Команда выразила благодарность организаторам и соперникам за ценный опыт и яркие матчи.


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URL: https://www.vb.kg/447976
Теги:
баскетбол, Казахстан, Кыргызстан
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