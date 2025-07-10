"Эдельвейс-Баскет" заняла 5 место на турнире AiRom CUP

Баскетбольная команда "Эдельвейс-Баскет" из Кыргызстана успешно выступила на международном турнире среди юношей AiRom CUP, который завершился в городе Атырау, Казахстан.

В турнире участвовали команды из Казахстана, России, Грузии, Азербайджана и Кыргызстана, в возрастной категории 2011-2012 годов рождения. Кыргызстанская команда заняла пятое место среди шести участников.

Победу в соревнованиях одержала сборная Азербайджана, второе место занял клуб "Кутаиси" из Грузии, третье - российская команда "Ахтуба".

Лучшим игроком "Эдельвейс-Баскета" признан Иманбай Кубатбеков.

Команда выразила благодарность организаторам и соперникам за ценный опыт и яркие матчи.