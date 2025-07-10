Шаршенбеков и Махмудов снова в сборной Кыргызстана

Олимпийские призёры Жоламан Шаршенбеков и Акжол Махмудов вернулись в состав национальной сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Prosports.kz.

Оба борца завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже в августе 2024 года. После завершения Игр в сборной произошли изменения в тренерском штабе, и ведущие спортсмены не вызывались в команду. Шаршенбеков взял паузу, а Махмудов стал чемпионом Германии среди клубов и выступил в Лиге Поддубного в Алматы.

На данный момент сборная Кыргызстана находится на учебно-тренировочных сборах в Японии. В её составе, помимо Шаршенбекова и Махмудова, также находятся Узур Джузупбеков, который также завоевал бронзу в Париже, и Амантур Исмаилов, участник Олимпиады во Франции.

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