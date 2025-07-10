Погода
$ 87.36 - 87.78
€ 102.32 - 103.12

Шаршенбеков и Махмудов снова в сборной Кыргызстана

159  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Олимпийские призёры Жоламан Шаршенбеков и Акжол Махмудов вернулись в состав национальной сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Prosports.kz.

Оба борца завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже в августе 2024 года. После завершения Игр в сборной произошли изменения в тренерском штабе, и ведущие спортсмены не вызывались в команду. Шаршенбеков взял паузу, а Махмудов стал чемпионом Германии среди клубов и выступил в Лиге Поддубного в Алматы.

На данный момент сборная Кыргызстана находится на учебно-тренировочных сборах в Японии. В её составе, помимо Шаршенбекова и Махмудова, также находятся Узур Джузупбеков, который также завоевал бронзу в Париже, и Амантур Исмаилов, участник Олимпиады во Франции.

Возвращение ключевых спортсменов укрепляет состав сборной перед важными международными


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447981
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  