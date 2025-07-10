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Ташиев назвал имена депутатов, вмешивающихся в назначения на местах

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В регионах продолжаются случаи вмешательства со стороны отдельных депутатов в кадровую политику. Об этом ранее на заседании в Оше заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

- Нам поступает информация, что депутат Надира Нарматова в Ноокатском районе систематически влияет на работу местных ведомств, особенно в вопросах назначения. Начальник районного отдела образования Назипакан Тажибаева ее близкая подруга, - отметил он.

В числе других парламентариев, чьи фамилии прозвучали в связи с аналогичными ситуациями, были названы Бакытбек Марипов, Уланбек Примов, Данияр Толонов, Таалайбек Сарыбашев и Улугбек Ормонов.

- Уважаемые депутаты, прекратите ездить по регионам с подсказками, кого ставить, а кого снимать. Это не ваша зона ответственности. Все кадровые решения принимаются акимами, и только ими. Мы не позволим вмешательства, - подчеркнул глава спецслужбы.

Заявление прозвучало на фоне усиливающихся призывов к укреплению институциональной дисциплины и недопущению политического давления на местные органы власти.


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URL: https://www.vb.kg/447987
Теги:
кадры, Жогорку Кенеш, Депутат, Камчыбек Ташиев
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