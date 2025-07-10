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В Чуйской области проводится мониторинг семеноводческих хозяйств

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- Светлана Лаптева
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По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыта Торобаева в Чуйской области проводится мониторинг семеноводческих хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Согласно постановлению кабинета министров КР создана комиссия по проведению мониторинга, в состав которой, входят специалисты профильных подразделений министерства и представители аграрного сектора.

Цель мониторинга - оценка текущего состояния семеноводства, соответствие агротехническим требованиям, а также качество посевного материала, выращиваемого в регионе. Особое внимание уделяется перспективным сортам, адаптированным к климатическим условиям Кыргызстана, и подготовке к осенней кампании.

Министерство продолжит системную работу по развитию отечественного семеноводства, поскольку именно качественные семена - основа высокого урожая, продовольственной безопасности и экспорта сельхозпродукции.


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URL: https://www.vb.kg/447989
Теги:
сельское хозяйство, Чуйская область
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