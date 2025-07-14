Погода
$ 87.36 - 87.73
€ 101.40 - 102.40

Более 130 исследователей подтвердили свое участие в фестивале "Рух Санат"

191  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан готовится принять одно из самых масштабных международных событий в сфере культуры - Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат", который пройдёт с 1 по 3 августа 2025 года в культурно-этнографическом комплексе "Рух Ордо" в городе Чолпон-Ата.

Уже подтверждено участие 133 носителей и исследователей традиционной музыки из 51 страны. Среди них - исполнители, учёные, мастера и продюсеры из Австрии, Великобритании, Индии, Южной Кореи, Египта, Японии, Казахстана, Узбекистана, России, Турции, Франции, США и десятков других стран.

Фестиваль включает в себя три направления: Международный конкурс среди исполнителей традиционной музыки, Международный научно-практический конгресс и специальную площадку "Маркет" - ярмарку культурных практик и идей.

В рамках фестиваля "Рух Санат" пройдёт Международный конкурс исполнителей традиционного музыкального искусства. По состоянию на 7 июля, участие подтвердили 60 конкурсантов, включая 9 сольных исполнителей и 12 коллективов из 15 стран: от США и Японии до Венгрии, Бангладеш, Гвинеи и Непала. Участники из Кыргызстана определяются.

Каждый участник представляет уникальную традицию своего народа - будь то тувинское горловое пение, японские барабаны тайко, арабские макамы или казахские кюи. Через музыку конкурс объединяет континенты, языки и культуры, демонстрируя многообразие и живую силу устно-профессионального искусства.

Более ста выдающихся этномузыковедов и исследователей культуры примут участие в Международном конгрессе, который состоится в рамках фестиваля "Рух Санат" в онлайн- и офлайн-формате. Учёные прибудут из 20 стран, включая Россию, Словению, Малайзию, США, Нидерланды, Японию, Великобританию и Казахстан.

Научная повестка охватит темы сохранения нематериального наследия, цифровизации традиционной музыки, культурной политики и роли меньшинств. Среди спикеров - президенты и члены Международного совета по традиционной музыке и танцу (ICTMD), профессора ведущих университетов и редакторы научных журналов.

Особая часть фестиваля "Рух Санат" - это маркет для мастеров, исполнителей, организаторов фестивалей и творческих коллективов. Это не просто выставка - это пространство диалога, обмена опытом и построения новых международных связей.

Своё участие подтвердили 38 участников из 14 стран, включая Египет, Германию, Южную Корею, Индию, Турцию, Казахстан и Узбекистан. Среди участников - легендарные этно-группы BANI (Грузия), TURAN (Казахстан), IPEK YOLU ("Шёлковый путь", Турция) и ансамбль ZAII ZAMAN (Египет).

Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат" пройдёт впервые и претендует на звание масштабного международного события, посвящённого красоте и глубине музыкального наследия народов мира.

Фестиваль организуется Кабинетом Министров Кыргызской Республики, Министерством культуры, информации и молодежной политики КР, Научно-исследовательским центром традиционной культуры и искусства НАН КР, Фондом тюркского наследия и культуры а также Кыргызским Национальным театром "Манас".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447990
Теги:
фестиваль, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  