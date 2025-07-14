Более 130 исследователей подтвердили свое участие в фестивале "Рух Санат"

Кыргызстан готовится принять одно из самых масштабных международных событий в сфере культуры - Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат", который пройдёт с 1 по 3 августа 2025 года в культурно-этнографическом комплексе "Рух Ордо" в городе Чолпон-Ата.

Уже подтверждено участие 133 носителей и исследователей традиционной музыки из 51 страны. Среди них - исполнители, учёные, мастера и продюсеры из Австрии, Великобритании, Индии, Южной Кореи, Египта, Японии, Казахстана, Узбекистана, России, Турции, Франции, США и десятков других стран.

Фестиваль включает в себя три направления: Международный конкурс среди исполнителей традиционной музыки, Международный научно-практический конгресс и специальную площадку "Маркет" - ярмарку культурных практик и идей.

В рамках фестиваля "Рух Санат" пройдёт Международный конкурс исполнителей традиционного музыкального искусства. По состоянию на 7 июля, участие подтвердили 60 конкурсантов, включая 9 сольных исполнителей и 12 коллективов из 15 стран: от США и Японии до Венгрии, Бангладеш, Гвинеи и Непала. Участники из Кыргызстана определяются.

Каждый участник представляет уникальную традицию своего народа - будь то тувинское горловое пение, японские барабаны тайко, арабские макамы или казахские кюи. Через музыку конкурс объединяет континенты, языки и культуры, демонстрируя многообразие и живую силу устно-профессионального искусства.

Более ста выдающихся этномузыковедов и исследователей культуры примут участие в Международном конгрессе, который состоится в рамках фестиваля "Рух Санат" в онлайн- и офлайн-формате. Учёные прибудут из 20 стран, включая Россию, Словению, Малайзию, США, Нидерланды, Японию, Великобританию и Казахстан.

Научная повестка охватит темы сохранения нематериального наследия, цифровизации традиционной музыки, культурной политики и роли меньшинств. Среди спикеров - президенты и члены Международного совета по традиционной музыке и танцу (ICTMD), профессора ведущих университетов и редакторы научных журналов.

Особая часть фестиваля "Рух Санат" - это маркет для мастеров, исполнителей, организаторов фестивалей и творческих коллективов. Это не просто выставка - это пространство диалога, обмена опытом и построения новых международных связей.

Своё участие подтвердили 38 участников из 14 стран, включая Египет, Германию, Южную Корею, Индию, Турцию, Казахстан и Узбекистан. Среди участников - легендарные этно-группы BANI (Грузия), TURAN (Казахстан), IPEK YOLU ("Шёлковый путь", Турция) и ансамбль ZAII ZAMAN (Египет).

Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат" пройдёт впервые и претендует на звание масштабного международного события, посвящённого красоте и глубине музыкального наследия народов мира.

Фестиваль организуется Кабинетом Министров Кыргызской Республики, Министерством культуры, информации и молодежной политики КР, Научно-исследовательским центром традиционной культуры и искусства НАН КР, Фондом тюркского наследия и культуры а также Кыргызским Национальным театром "Манас".