Зоотехники и фермеры учатся проводить бонитировку мясо-сальных пород овец

В Кыргызстане для фермеров и зоотехников начали проводить специальный учебный курс на тему "Бонитировка мясо-сальных пород овец"

Курс предназначен для зоотехников, фермеров и специалистов животноводческой отрасли из разных регионов Кыргызстана. Цель мероприятия - обучение современным подходам к оценке, отбору и повышению продуктивности овец мясного направления.

В ходе обучения участники:

• освоят методику бонитировки мясо-сальных пород;

• изучат основы генетической селекции;

• ознакомятся с местным и международным опытом;

• примут участие в практических занятиях по бонитировке в полевых условиях.

Занятия проводят научные сотрудники института, отраслевые эксперты и учёные, имеющие богатый практический опыт.

Курс направлен на развитие овцеводства, улучшение племенного ресурса и внедрение научных знаний в практику кыргызских животноводов.