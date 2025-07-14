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Зоотехники и фермеры учатся проводить бонитировку мясо-сальных пород овец

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане для фермеров и зоотехников начали проводить специальный учебный курс на тему "Бонитировка мясо-сальных пород овец"

Курс предназначен для зоотехников, фермеров и специалистов животноводческой отрасли из разных регионов Кыргызстана. Цель мероприятия - обучение современным подходам к оценке, отбору и повышению продуктивности овец мясного направления.

В ходе обучения участники:

• освоят методику бонитировки мясо-сальных пород;

• изучат основы генетической селекции;

• ознакомятся с местным и международным опытом;

• примут участие в практических занятиях по бонитировке в полевых условиях.

Занятия проводят научные сотрудники института, отраслевые эксперты и учёные, имеющие богатый практический опыт.

Курс направлен на развитие овцеводства, улучшение племенного ресурса и внедрение научных знаний в практику кыргызских животноводов.


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URL: https://www.vb.kg/447991
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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