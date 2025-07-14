Зоотехники и фермеры учатся проводить бонитировку мясо-сальных пород овец

В Кыргызстане для фермеров и зоотехников начали проводить специальный учебный курс на тему "Бонитировка мясо-сальных пород овец"
Курс предназначен для зоотехников, фермеров и специалистов животноводческой отрасли из разных регионов Кыргызстана. Цель мероприятия - обучение современным подходам к оценке, отбору и повышению продуктивности овец мясного направления.
В ходе обучения участники:
• освоят методику бонитировки мясо-сальных пород;
• изучат основы генетической селекции;
• ознакомятся с местным и международным опытом;
• примут участие в практических занятиях по бонитировке в полевых условиях.
Занятия проводят научные сотрудники института, отраслевые эксперты и учёные, имеющие богатый практический опыт.
Курс направлен на развитие овцеводства, улучшение племенного ресурса и внедрение научных знаний в практику кыргызских животноводов.