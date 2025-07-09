Royal Central Park - поворотный момент в развитии Бишкека

Бишкек вступает в эпоху масштабной реконструкции. Это ставит перед ним серьезные вызовы: инфраструктура, зеленые зоны и качество жизни горожан. В этом контексте Royal Central Park, первый проект формата "Все в одном" в Кыргызстане, предлагает не просто жилищный комфорт, а создает новую модель городского образа жизни: устойчивую, современную и комфортную для жителей столицы.

Устойчивое решение для будущего города

За десять лет Бишкек пережил бурный рост: население выросло с ~930 тыс. в 2015 до более 1,15 млн человек в 2025 году. По данным KPMG, город расширился втрое, а средняя жилая площадь составляет лишь 13,5 м² на человека - значительно ниже международного стандарта (20–35 м²). Это ведет к перенаселению, нехватке зеленых зон и ограничением личного пространства. Новые кварталы часто строятся бессистемно, без инфраструктуры, что усугубляет нагрузку на транспорт, здравоохранение, образование и экологию.

Royal Central Park становится стратегическим ответом на эти вызовы. Проект занимает территорию в 53,5 га и расположен по адресу: Шаршен-Термечиков, 16, район Ленин, юго-запад Бишкека. Инвестор - британская компания RCA Living, генпроектировщик - японское бюро Nikken Sekkei, которое объединяет устойчивое развитие, местную культуру и международный вектор.

Главная особенность проекта - более 70 % территории занимают зелень, вода и публичные зоны: центральный парк, искусственное озеро (>10 га), общественный сад и ландшафт у подземной базы. Это формирует "зеленое легкое" города и снижает эффект городского теплового острова, улучшает микроклимат, качество воздуха и психическое здоровье жителей (по оценке Nikken Sekkei).

Дизайн-идея Infinity Flow - плавный и непрерывный поток, связывающий прошлое и будущее. Ландшафтный маршрут "Шелковый путь" проведет жителей через тематические сады, отражающие культуру Средней Азии, Восточной Азии, Индии, Персии и Средиземноморья, создавая культурно-интерактивное пространство.

Помимо этого, проект предлагает тысячи современных жилых апартаментов, коммерческие площади, парковочные места, школы, международную больницу, торговый центр, спортивные комплексы и другие объекты. Все элементы объединены в интегрированную городскую экосистему, которая полностью удовлетворяет повседневные потребности жителей в пределах пешеходной доступности, в духе концепции "город за 15 минут".

Royal Central Park также переосмысливает инфраструктурную картину столицы, помогая сократить явление "маятниковой урбанизации", когда жители вынуждены ежедневно добираться до центра города. После завершения строительства Royal Central Park станет крупным городским комплексом, рассчитанным на проживание до 60 тысяч человек. Все повседневные потребности жителей - проживание, работа, обучение, отдых и развлечения - будут доступны в пешей доступности. Жителям больше не придется тратить много времени на дорогу от дома до офиса, школы или торгового центра. Это существенно снизит нагрузку на транспортную систему, городскую инфраструктуру и экологию центральных районов.

Интегрированная экосистема Royal Central Park в духе "города за 15 минут".

Новый формат городской жизни по модели "город за 15 минут"

По словам профессора Карлоса Морено - создателя концепции "город за 15 минут", - эта модель направлена на то, чтобы каждый житель мог получить доступ ко всем необходимым сервисам (школам, учреждениям здравоохранения, паркам, магазинам, рабочим местам) всего за 15 минут пешком или на велосипеде. После пандемии такие города, как Париж, Мельбурн и Сеул, успешно внедрили эту модель, что помогло снизить дорожные заторы, сократить выбросы парниковых газов, а также повысить уровень общественной сплоченности и индекс счастья среди горожан.

Париж считается колыбелью концепции "города за 15 минут". Источник: Shutterstock

В будущем Royal Central Park с моделью всесторонне интегрированного города "Все в одном" предложит каждому жителю уникальную возможность жизни в пределах 15 минут пешком. Все удобства проекта продуманно размещены вокруг центрального парка и регулируемого водоема, соединены прогулочными аллеями и зелеными пешеходными маршрутами, что снижает потребность в личном транспорте. Жители смогут начинать утро с пробежки у центрального озера, отводить детей в школу на территории комплекса, работать в офисах, расположенных прямо в квартале, а вечером наслаждаться заведениями питания, шопингом или участвовать в общественных мероприятиях на центральной площади - не покидая границ города.

Это не только снижает транспортную нагрузку, но и сокращает расходы на передвижение, повышает качество жизни, улучшает физическое и психическое здоровье, а также способствует формированию цивилизованного и сплоченного сообщества. Royal Central Park - это не просто место для жизни, это новый стиль жизни для жителей Бишкека: жить рядом, работать рядом, отдыхать рядом - в зеленом, современном и умном пространстве.

Парки, площади и открытые зоны Royal Central Park станут площадкой для фестивалей, спортивных, культурных и общественных мероприятий, способствуя формированию активного сообщества и укреплению городского самосознания. Проект закладывает основу для превращения Бишкека в динамичный экономический, финансовый и культурный центр Центральной Азии.

Представитель RCA Living отмечает: "Royal Central Park не повторяет формат традиционных жилых комплексов - это интегрированный городской кластер, в котором проживание, работа, обучение и отдых гармонично сочетаются и связаны интеллектуальными системами."

Проект - символ готовности Бишкека перейти на новый уровень развития: зеленые, комфортные, высокотехнологичные и социально связанные города, создающие гордость за столицу Кыргызстана.

TED Talk № 2: открытие модели "город за 15 минут" в Бишкеке

Для расширения диалога между публичным и частным секторами, а также популяризации устойчивого городского развития RCA Living совместно с Nikken Sekkei и Департаментом строительства и градостроительства г. Бишкек, проведет TED Talk № 2 на тему: "Город за 15 минут - мечта ближе, чем кажется?"

Мероприятие объединит международных и отечественных экспертов, градостроителей, представителей власти, бизнеса и общественности, чтобы обсудить мировой опыт (Париж, Мельбурн, Сеул) и перспективы применения этой концепции в Бишкеке.