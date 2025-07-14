Таджикистан требует от афганских беженцев покинуть страну в течение 15 дней

Власти Таджикистана дали афганским беженцам 15 дней на то, чтобы покинуть страну, в противном случае им грозят арест и принудительная депортация. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники среди афганских мигрантов.

Мера касается не только нелегальных мигрантов, но и тех, кто обладает действующими разрешениями на временное проживание. По официальным данным, на территории Таджикистана проживают свыше 13 тысяч граждан Афганистана, большинство из которых ожидают решения по иммиграционным делам и надеются на переселение в третьи страны, в первую очередь Канаду.

Среди беженцев – бывшие государственные служащие, военные и другие лица, связанные с режимом Ашрафа Гани, свергнутым в 2021 году после прихода к власти движения "Талибан". Многие из них покинули Афганистан в спешке, опасаясь преследования за сотрудничество с западными силами. Теперь их безопасность вновь под угрозой.

По информации агентства, в последние дни сотрудники таджикских служб безопасности проводят массовые задержания афганцев в районах Вахдат и Рудаки, прилегающих к Душанбе. Некоторые из задержанных были увезены прямо с рабочих мест, без уведомления родных.

Эксперты связывают текущую кампанию с нарастающим давлением на афганских беженцев в целом по региону. В соседнем Иране ежедневно депортируют тысячи человек, особенно после появления сообщений о возможном сотрудничестве некоторых мигрантов с израильскими спецслужбами. В Пакистане, в свою очередь, афганцев всё чаще обвиняют в причастности к радикальным группировкам, включая "Техрик-е-Талибан Пакистан".