От Турции до Китая – выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге

Планируете поездку за границу? С выгодными интернет-пакетами от О! вы остаётесь на связи в популярных странах:

Казахстан, Россия, Турция, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам, Таиланд, Германия, Испания, Франция, Грузия и многих других. Полный перечень стран, где работает выгодный интернет-роуминг О! можно посмотреть на сайте o.kg.

Каждый пакет действует 30 дней с момента активации. При необходимости – легко докупить дополнительный пакет через приложение "Мой О!" в разделе "Моя связь" – "Услуги" – "Роуминг и международная связь" или с помощью указанных команд. Можно активировать несколько пакетов, чтобы их трафик суммировался.

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Подробнее о новых возможностях в роуминге – таких как "Безлимитный WhatsApp", "Безлимитный Telegram" и услуге "Доверительный интернет-роуминг" – можно узнать на сайте o.kg.

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