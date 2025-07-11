Максим Лисицын может возглавить футбольный клуб "Алга"

В ближайшее время бывший главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Максим Лисицын, вероятно, станет главным тренером бишкекского футбольного клуба "Алга". Об этом сообщает TM News со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, Лисицын планирует начать работу вместе со своим проверенным тренерским штабом. В настоящий момент стороны ведут финальные переговоры. В случае успешного подписания контракта, это назначение станет очередным серьёзным шагом в карьере Лисицына в рамках Премьер-лиги Кыргызстана.

Максим Лисицын - опытный тренер, хорошо известный в кыргызском футболе. Он ранее возглавлял ряд местных клубов, включая команды на уровне молодёжных и сборных составов. Его отличают глубокое понимание игры, дисциплина и системный подход, что неоднократно отмечалось футбольными экспертами.

На данный момент "Алга" занимает место в середине турнирной таблицы Премьер-лиги и показывает нестабильные результаты. Ожидается, что с приходом нового тренера команда сможет улучшить качество игры и побороться за более высокие позиции.