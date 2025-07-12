Амантур Шамурзаев дебютировал в Лиге конференции УЕФА

Кыргызстанский защитник Амантур Шамурзаев принял участие в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором белорусский клуб "Неман" (Гродно) встречался с армянским "Урарту". 25-летний футболист вышел в стартовом составе и провёл на поле 80 минут, внеся важный вклад в победу своей команды - 2:1.

Матч состоялся 10 июля в Ереване. Гости начали активно и уже в первом тайме повели в счёте благодаря голу с углового. Несмотря на давление со стороны "Урарту", гродненцы уверенно контролировали ход встречи. Во втором тайме армянская команда сравняла счёт, но "Неман" быстро восстановил преимущество, забив второй мяч в контратаке.

Шамурзаев уверенно действовал на правом фланге обороны, надёжно отрабатывая в защите и активно подключаясь к атакам. За 80 минут на поле он несколько раз успешно перехватывал передачи соперника и стал одним из ключевых игроков в удержании победного счёта до финального свистка.

Этот матч стал дебютом Шамурзаева в еврокубках, и его выступление не осталось незамеченным ни у тренерского штаба, ни у болельщиков. Отметим, что "Неман" подписал кыргызстанца летом 2025 года, и он быстро завоевал место в основном составе.

Ответный матч состоится через неделю в Гродно, и белорусский клуб имеет все шансы выйти в следующий раунд квалификации. Учитывая уверенную игру Шамурзаева, можно ожидать, что он вновь появится в стартовом составе.