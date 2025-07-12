Погода
$ 87.36 - 87.78
€ 101.45 - 102.37

Амантур Шамурзаев дебютировал в Лиге конференции УЕФА

50  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский защитник Амантур Шамурзаев принял участие в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором белорусский клуб "Неман" (Гродно) встречался с армянским "Урарту". 25-летний футболист вышел в стартовом составе и провёл на поле 80 минут, внеся важный вклад в победу своей команды - 2:1.

Матч состоялся 10 июля в Ереване. Гости начали активно и уже в первом тайме повели в счёте благодаря голу с углового. Несмотря на давление со стороны "Урарту", гродненцы уверенно контролировали ход встречи. Во втором тайме армянская команда сравняла счёт, но "Неман" быстро восстановил преимущество, забив второй мяч в контратаке.

Шамурзаев уверенно действовал на правом фланге обороны, надёжно отрабатывая в защите и активно подключаясь к атакам. За 80 минут на поле он несколько раз успешно перехватывал передачи соперника и стал одним из ключевых игроков в удержании победного счёта до финального свистка.

Этот матч стал дебютом Шамурзаева в еврокубках, и его выступление не осталось незамеченным ни у тренерского штаба, ни у болельщиков. Отметим, что "Неман" подписал кыргызстанца летом 2025 года, и он быстро завоевал место в основном составе.

Ответный матч состоится через неделю в Гродно, и белорусский клуб имеет все шансы выйти в следующий раунд квалификации. Учитывая уверенную игру Шамурзаева, можно ожидать, что он вновь появится в стартовом составе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448017
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  