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Жанторо Мырзалиев выиграл золотую медаль на чемпионате Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Член молодежной сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Жанторо Мырзалиев стал победителем чемпионата Азии в весовой категории до 67 кг, завоевав золотую медаль.

Мырзалиев продемонстрировал отличную борьбу на турнире. В 1/8 финала он победил спортсмена из Таджикистана со счетом 7:2, в 1/4 финала - борца из Индии с результатом 12:1. В полуфинале он выиграл у иранского соперника со счетом 6:1 и вышел в финал.

В финальной схватке Жанторо одержал победу над борцом из Узбекистана со счетом 9:3, став чемпионом Азии.

Эта победа стала значительным вкладом в развитие молодежной борьбы в Кыргызстане и открывает большие перспективы для спортсмена в будущем.


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URL: https://www.vb.kg/448023
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат, Кыргызстан
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