Погода
$ 87.36 - 87.73
€ 101.40 - 102.40

В КР впервые начали использовать современную технологию хранения зерна

327  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане впервые начали использовать современную технологию хранения зерна - загрузку в специальные полиэтиленовые рукава. Оборудование для этой технологии было доставлено из Российской Федерации и запущено в работу на базе одной из семеноводческих хозяйств в Чуйской области.

Рукав представляет собой герметичную полиэтиленовую емкость длиной до 60 метров, в которую загружается зерно с помощью специального загрузчика. В один рукав помещается до 220 тонн зерна. Такая система хранения позволяет эффективно сохранять качество урожая, защищая его от влаги, вредителей и перепадов температур.

Наряду с зерном, в рукавах также можно закладывать синаж и силос, что делает технологию особенно полезной для фермеров, занимающихся животноводством.

Использование рукавов снижает потери после уборки, минимизирует затраты на строительство элеваторов и позволяет сельхозпроизводителям более гибко планировать реализацию продукции.

Министерство продолжит работу по продвижению передовых агротехнологий и готово оказывать консультативную поддержку фермерам по вопросам внедрения новшеств в отрасли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448028
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  