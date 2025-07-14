В КР впервые начали использовать современную технологию хранения зерна

В Кыргызстане впервые начали использовать современную технологию хранения зерна - загрузку в специальные полиэтиленовые рукава. Оборудование для этой технологии было доставлено из Российской Федерации и запущено в работу на базе одной из семеноводческих хозяйств в Чуйской области.

Рукав представляет собой герметичную полиэтиленовую емкость длиной до 60 метров, в которую загружается зерно с помощью специального загрузчика. В один рукав помещается до 220 тонн зерна. Такая система хранения позволяет эффективно сохранять качество урожая, защищая его от влаги, вредителей и перепадов температур.

Наряду с зерном, в рукавах также можно закладывать синаж и силос, что делает технологию особенно полезной для фермеров, занимающихся животноводством.

Использование рукавов снижает потери после уборки, минимизирует затраты на строительство элеваторов и позволяет сельхозпроизводителям более гибко планировать реализацию продукции.

Министерство продолжит работу по продвижению передовых агротехнологий и готово оказывать консультативную поддержку фермерам по вопросам внедрения новшеств в отрасли.