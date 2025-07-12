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ОАО "Аэропорты Кыргызстана" модернизируют авиационную инфраструктуру

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- Светлана Лаптева
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ОАО "Аэропорты Кыргызстана" продолжает реализацию программы по модернизации авиационной инфраструктуры.

В рамках обновления технического парка приобретены 9 современных аэродромных пожарных автомобилей:

3 - на базе Mercedes-Benz

6 - на базе КамАЗ

Распределение техники:

3 единицы - в распоряжение Международного аэропорта "Манас"

4 - будут переданы в Ошский филиал ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

по 1 автомобилю получат Международные аэропорты "Каракол" и "Иссык-Куль"

Новые машины полностью соответствуют международным стандартам реагирования на чрезвычайные ситуации в аэропортах.

Это - очередной шаг в рамках стратегии повышения уровня безопасности, надежности и эффективности работы воздушных гаваней Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/448032
Теги:
аэропорт, Кыргызстан
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