ОАО "Аэропорты Кыргызстана" модернизируют авиационную инфраструктуру

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" продолжает реализацию программы по модернизации авиационной инфраструктуры.
В рамках обновления технического парка приобретены 9 современных аэродромных пожарных автомобилей:
3 - на базе Mercedes-Benz
6 - на базе КамАЗ
Распределение техники:
3 единицы - в распоряжение Международного аэропорта "Манас"
4 - будут переданы в Ошский филиал ОАО "Аэропорты Кыргызстана"
по 1 автомобилю получат Международные аэропорты "Каракол" и "Иссык-Куль"
Новые машины полностью соответствуют международным стандартам реагирования на чрезвычайные ситуации в аэропортах.
Это - очередной шаг в рамках стратегии повышения уровня безопасности, надежности и эффективности работы воздушных гаваней Кыргызстана.