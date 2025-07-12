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Экстремальная жара унесла жизни 2300 человек в Европе за 10 дней

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- Светлана Лаптева
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Экстремальная жара, накрывшая Западную Европу в конце июня-начале июля, стала причиной смерти около 2300 человек, выяснили британские учёные. Порядка 1500 смертей связаны с изменением климата, которое усугубило жару.

Волна экстремальной жары, накрывшей Западную Европу в конце июня, стала причиной смерти около 2300 человек, сообщает Reuters со ссылкой на исследование учёных из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В исследовании были проанализированы данные по 12 городам (включая Барселону, Мадрид, Милан, Лондон и Париж) в период с 23 июня по 2 июля, где, как считают исследователи, изменение климата привело к повышению температуры на 1−4 градуса по Цельсию.

Из 2300 смертей в этот период порядка 1500, согласно исследованию, были связаны с изменением климата, которое усугубило жару.

88% избыточной смертности приходится на людей от 65 лет и старше. Эти показывает, что люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску преждевременной смерти из-за жары, говорят авторы исследования.

Учёные использовали рабочие эпидемиологические модели и исторические данные о смертности для оценки числа погибших, включая и такие факторы, как усугубление уже имеющихся заболеваний в связи с воздействием высоких температур.

Они пользовались рецензируемыми методами исследования для быстрого определения предполагаемого числа погибших, поскольку большинство смертей, связанных с жарой, официально не регистрируются, а некоторые правительства не публикуют эти данные.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/448034
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