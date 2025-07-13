В Узбекистане снимаются ограничения на постоянную регистрацию в Ташкенте

С 11 октября 2025 года в Узбекистане отменяется закон, ограничивающий круг лиц, имевших право на постоянную регистрацию в Ташкенте и Ташкентской области. Теперь прописаться в столице сможет любой гражданин страны.

Соответствующий закон "О регистрации граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания" подписан президентом Шавкатом Мирзиеевым 11 июля. Документ был принят Законодательной палатой еще в октябре прошлого года, одобрен Сенатом в январе и вступит в силу через три месяца.

Прежний закон, действовавший с 2011 года, предусматривал лишь 12 категорий граждан, которые могли оформить постоянную регистрацию в Ташкенте. В их числе - собственники жилья, ближайшие родственники, подопечные и дети, принятые на воспитание, а также государственные служащие, назначенные парламентом или президентом, и члены их семей.

Теперь этот перечень упразднен - прописаться в Ташкенте сможет любой гражданин Узбекистана.

Как поясняется в документе, это решение направлено на реализацию конституционного права граждан свободно выбирать место проживания. Еще в мае 2023 года в одном из президентских указов было указано на необходимость отмены действующего порядка как устаревшего и ограничивающего свободу передвижения.

Кроме того, внедряется более гибкая система уведомительной регистрации. Подать заявление можно будет онлайн - через Единый портал интерактивных госуслуг, либо обратиться лично в центры обслуживания населения или в подразделения миграционной службы.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства запускается цифровая система учета "E xabar berish", с помощью которой можно будет зарегистрироваться по месту жительства.

Также сокращается срок, в течение которого граждане могут находиться без регистрации по месту жительства - с 15 до 10 рабочих дней.