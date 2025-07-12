В историческом музее Бишкека открылась арт-выставка "Тирек-нить ее жизни"

В Национальном историческом музее Кыргызской Республики состоялось торжественное открытие выставки "Тирек: Нить её жизни" - уникального культурного события, объединившего художников, активистов, исследователей, представителей государственных органов, гражданского общества, международных организаций и молодёжи.

Название выставки "Тирек" символично: в тюркских языках оно означает опору, поддержку, несущую конструкцию. Этот образ отражает ту роль, которую женщины нередко вынуждены брать на себя под влиянием гендерных ролей, общественных ожиданий и жизненных обстоятельств. В то же время "тирек" - это и дерево с мощной корневой системой, символ устойчивости и внутренней силы. Выставка приглашает зрителей замедлиться и вслушаться в глубину внутренней силы женщины: не только увидеть её проявления, но и почувствовать, откуда она прорастает - из ожиданий общества, из необходимости быть сильной, когда выбора нет. Это возможность вместе задуматься: почему роль опоры часто ложится на плечи женщин - и какой ценой?

"Министерство культуры придаёт особое значение инициативам, которые используют искусство как средство общественного диалога. Выставка "Тирек" демонстрирует, как искусство и гендерные данные могут вместе поднимать важные темы и способствовать продвижению равных прав и возможностей для всех", - отметила Гульбара Абдыкалыкова, Заместитель министра культуры, информации и молодёжной политики Кыргызской Республики.

Экспозиция включает 14 арт-работ, созданных художницами и художниками из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана с использованием метода дата-арта - синтеза визуального искусства и гендерных данных. Эти произведения, разработанные в рамках сотрудничества между Структурой "ООН-женщины" и Школой данных, основаны на реальной статистике и поднимают темы женского лидерства, невидимого труда, экономического неравенства, дискриминации, гендерного насилия, материнской смертности и давления социальных норм.

В ходе выставки будут также проводиться кураторские экскурсии, мастер-классы по визуализации данных, воркшопы и интерактивные дискуссии на темы стереотипов и социальных норм, насилия в отношении женщин и фемицида, а также кинопоказы и дискуссии о роли женщин в науке, культуре и обществе.

Выставка будет открыта для посещения до 23 июля 2025 года в Национальном историческом музее по адресу: проспект Чуй, 203, Бишкек. Вход свободный.

Ознакомиться с каталогом арт-работ можно здесь.