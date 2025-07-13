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В центре "Эдельвейс" готовят инструкторов по горной подготовке

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- Светлана Лаптева
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С 18 июня по 17 июля 2025 года в горном учебном центре "Эдельвейс" проводятся учебные тренировки по подготовке инструкторов по горной подготовке соединений и частей ВС КР, организованные личным составом кафедры специальной подготовки Центра боевой подготовки Вооруженных сил.

Цель совещания-подготовка инструкторов по горной подготовке соединений и частей ВС КР к пешим прогулкам в горах, скалолазанию, спуску с использованием горного оборудования, а также к освоению методов преодоления водных преград на воздушном шаре.


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URL: https://www.vb.kg/448042
Теги:
армия, Кыргызстан
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