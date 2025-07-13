Узбекистан хочет задействовать свои компании в проекте ж/д КНР-КР-РУз

Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов предложил подключить национальные предприятия к реализации проекта железнодорожной магистрали "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Об этом он заявил на встрече с генеральным директором государственной корпорации "Китайские железные дороги" Сюде Сунем и заместителем главы Департамента иностранных инвестиций Национального комитета по развитию и реформам КНР Цзинь Сином.

Стороны обсудили текущее состояние проекта, перспективы его развития и вопросы, возникающие на этапе практической реализации.

По словам узбекского министра, задействование местных компаний на субподрядной основе позволит не только оптимизировать затраты, но и активизировать экономику страны. Он подчеркнул важность использования национальной сырьевой базы и производственного потенциала Узбекистана.

Кроме того, Махкамов предложил придать станции Кашгар статус экспортной. Это, по его мнению, усилит логистический потенциал магистрали, простимулирует рост грузопотока и повысит конкурентоспособность маршрута.

Проект железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" рассматривается как один из ключевых инфраструктурных коридоров в регионе, способный соединить Восточную Азию со странами Ближнего Востока и Европой.