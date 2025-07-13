Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.40 - 102.40

Узбекистан хочет задействовать свои компании в проекте ж/д КНР-КР-РУз

268  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов предложил подключить национальные предприятия к реализации проекта железнодорожной магистрали "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Об этом он заявил на встрече с генеральным директором государственной корпорации "Китайские железные дороги" Сюде Сунем и заместителем главы Департамента иностранных инвестиций Национального комитета по развитию и реформам КНР Цзинь Сином.

Стороны обсудили текущее состояние проекта, перспективы его развития и вопросы, возникающие на этапе практической реализации.

По словам узбекского министра, задействование местных компаний на субподрядной основе позволит не только оптимизировать затраты, но и активизировать экономику страны. Он подчеркнул важность использования национальной сырьевой базы и производственного потенциала Узбекистана.

Кроме того, Махкамов предложил придать станции Кашгар статус экспортной. Это, по его мнению, усилит логистический потенциал магистрали, простимулирует рост грузопотока и повысит конкурентоспособность маршрута.

Проект железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" рассматривается как один из ключевых инфраструктурных коридоров в регионе, способный соединить Восточную Азию со странами Ближнего Востока и Европой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448047
Теги:
железная дорога, Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  