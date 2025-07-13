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В Джалал-Абаде прошёл форум "Безопасность – 2025"

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- Светлана Лаптева
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В Джалал-Абад прошёл форум "Безопасность – 2025", организованный МВД совместно с МЧС и местными органами власти.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель начальника Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов, начальник отдела Службы общественной безопасности МВД Нуржан Адылова, начальник УВД Джалал-Абадской области Марлис Асанов, заместитель мэра города Жалал-Абад Гульбарчын Таштанбекова, а также представители госструктур, общественности и молодежи.

Форум стал площадкой для обсуждения вопросов безопасности, профилактики правонарушений, укрепления семейных ценностей и развития туризма. Особое внимание уделено формирование правовой культуры и уважения к правам граждан.

Цель форума - укрепление международного сотрудничества и вовлечение общества в обеспечение общественной безопасности. Это предполагает соблюдение законов, заботу об окружающей среде и активное участие в жизни страны. Обозначены задачи по развитию безопасного туризма как одного из приоритетов на ближайшую перспективу.

Сотрудники МВД представили видеоматериалы по профилактике правонарушений, незаконной миграции и экстремизма. Бойцы спецподразделения провели показательные выступления. Для детей организовали спортивные игры и интерактивные площадки.

Форум прошёл при поддержке Глобального фонда GCERF, общественного фонда "SOS Детские деревни Кыргызстана" и Красного Полумесяца Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/448051
Теги:
МВД, Кыргызстан
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