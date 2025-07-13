В Нацстаткоме обсудили вопросы устойчивого развития горных территорий КР

В Нацстаткоме состоялась рабочая встреча председателя Нацстаткома Бактыбека Кудайбергенова со специальным представителем Президента Кыргызской Республики по развитию горных регионов Динарой Кемеловой.

Во встрече также приняли участие представители Национального института стратегических инициатив при Президенте КР и Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров КР.

Основной темой обсуждения стала ключевая роль официальных статистических данных в мониторинге и реализации эффективной государственной политики в области развития горных территорий, в частности комплексного изучения географических, демографических, социальных, экономических и экологических аспектов.

В ходе встречи участники обсудили вопросы статистического сопровождения Горной повестки, необходимость межведомственного взаимодействия, использование современных подходов к сбору и анализу данных, включая пространственные и геоинформационные инструменты.

Председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов подчеркнул, что Нацстатком остаётся открытым к диалогу и сотрудничеству, стремясь формировать статистику, основанную на реальных потребностях пользователей и способствующую принятию обоснованных решений в рамках национальной политики развития.