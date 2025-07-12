Погода
$ 87.36 - 87.78
€ 101.45 - 102.37

В КР сохраняется преобладание численности женщин над мужчинами

129  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2024 году темп прироста численности населения в Кыргызстане незначительно снизился и составил 1,7% (для сравнения, в 2020 году – 1,9%). Об этом сообщает Нацстатком КР.

Наиболее высокий показатель прироста населения отмечался в городах Ош и Бишкек (соответственно, 2,2% и 2,1%), Баткенской области (1,9%), а самый низкий – в Иссык-Кульской и Нарынской областях (соответственно, 1,0% и 0,9%). Численность населения республики на начало 2025 года составила 7 млн. 282 тыс. человек. При этом, в результате проведенной в республике административно-территориальной реформы доля городского населения увеличилась с 33,7% в 2020 году до 41,7%, тогда как доля сельского населения составила 58,3%.

В 2024 году сохранялось преобладание численности женского населения над мужским, характерное для населения республики в целом. На начало 2025 года число мужчин составило 3 млн. 603 тыс. человек (49,5%), женщин – 3 млн. 679 тыс. (50,5%), но в регионах с высокой рождаемостью (Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях) численность мужского населения превышает численность женского.

По данным Государственного учреждения "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики, в 2024 году зарегистрировано 140,4 тысяч рождений (в 2020 году – 158,1 тыс.). При этом, удельный вес девочек (49%) и мальчиков (51%) в общем числе родившихся оставался неизменным на протяжении последних нескольких лет, но в 2024г удельный вес девочек снизился и составил 48 %.

Средний возраст матери при рождении ребенка в 2024 году по сравнению с предыдущими годами увеличился и составил 28,4 лет. Следует отметить, что самые молодые матери проживают в Ошской области (27,8 лет).

Традиционно наибольшее число младенцев рождается у женщин в возрасте от 20 до 30 лет (56% детей, родившихся в 2024 году), однако в последние годы отмечается тенденция к снижению уровня рождаемости среди женщин данной возрастной категории. Наряду с этим, показатель рождаемости среди девочек добрачного возраста (15-17 лет) снизился в 1,9 раза с 4,3 детей на 1 000 девочек этого возраста – в 2020 году до 2,3 детей – в 2024 году.

Наиболее высокий показатель рождаемости у девочек добрачного возраста наблюдался в Таласской области, где в 2024 году он превысил республиканский показатель в 1,4 раза.

В 2024г. общий коэффициент рождаемости в среднем по стране составил 19,4 новорожденных на 1000 жителей, что на 17,5% ниже, чем в 2020г. (23,5 на 1000 населения). Наиболее высокие показатели отмечались в Баткенской (23,9 зарегистрированных новорожденных на 1000 населения), Ошской (22,3), Джалал-Абадской и Нарынской (по 22,0) областях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448053
Теги:
население, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  