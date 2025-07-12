В КР сохраняется преобладание численности женщин над мужчинами

В 2024 году темп прироста численности населения в Кыргызстане незначительно снизился и составил 1,7% (для сравнения, в 2020 году – 1,9%). Об этом сообщает Нацстатком КР.

Наиболее высокий показатель прироста населения отмечался в городах Ош и Бишкек (соответственно, 2,2% и 2,1%), Баткенской области (1,9%), а самый низкий – в Иссык-Кульской и Нарынской областях (соответственно, 1,0% и 0,9%). Численность населения республики на начало 2025 года составила 7 млн. 282 тыс. человек. При этом, в результате проведенной в республике административно-территориальной реформы доля городского населения увеличилась с 33,7% в 2020 году до 41,7%, тогда как доля сельского населения составила 58,3%.

В 2024 году сохранялось преобладание численности женского населения над мужским, характерное для населения республики в целом. На начало 2025 года число мужчин составило 3 млн. 603 тыс. человек (49,5%), женщин – 3 млн. 679 тыс. (50,5%), но в регионах с высокой рождаемостью (Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях) численность мужского населения превышает численность женского.

По данным Государственного учреждения "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики, в 2024 году зарегистрировано 140,4 тысяч рождений (в 2020 году – 158,1 тыс.). При этом, удельный вес девочек (49%) и мальчиков (51%) в общем числе родившихся оставался неизменным на протяжении последних нескольких лет, но в 2024г удельный вес девочек снизился и составил 48 %.

Средний возраст матери при рождении ребенка в 2024 году по сравнению с предыдущими годами увеличился и составил 28,4 лет. Следует отметить, что самые молодые матери проживают в Ошской области (27,8 лет).

Традиционно наибольшее число младенцев рождается у женщин в возрасте от 20 до 30 лет (56% детей, родившихся в 2024 году), однако в последние годы отмечается тенденция к снижению уровня рождаемости среди женщин данной возрастной категории. Наряду с этим, показатель рождаемости среди девочек добрачного возраста (15-17 лет) снизился в 1,9 раза с 4,3 детей на 1 000 девочек этого возраста – в 2020 году до 2,3 детей – в 2024 году.

Наиболее высокий показатель рождаемости у девочек добрачного возраста наблюдался в Таласской области, где в 2024 году он превысил республиканский показатель в 1,4 раза.

В 2024г. общий коэффициент рождаемости в среднем по стране составил 19,4 новорожденных на 1000 жителей, что на 17,5% ниже, чем в 2020г. (23,5 на 1000 населения). Наиболее высокие показатели отмечались в Баткенской (23,9 зарегистрированных новорожденных на 1000 населения), Ошской (22,3), Джалал-Абадской и Нарынской (по 22,0) областях.