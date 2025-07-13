В Бишкеке стартует "Турнир четырёх Наций" среди молодёжных сборных

С 17 по 23 июля в Бишкеке и селе Беш-Кунгей пройдет международный футбольный турнир "Турнир четырёх Наций" с участием молодёжных сборных (до 23 лет) из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.
Как сообщает Кыргызский футбольный союз, матчи будут проходить на двух стадионах: им. Долена Омурзакова в Бишкеке и "Достук Арена" в Беш-Кунгее. Турнир станет важным этапом подготовки кыргызстанцев к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые пройдут в сентябре в Бишкеке. В квалификации сборная Кыргызстана сыграет в группе E против Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки.
Обновлённое расписание матчей:
17 июля
Оман – Бахрейн (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 20:00)
Кыргызстан – Сирия (Бишкек, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00)
20 июля
Сирия – Бахрейн (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 20:00)
Кыргызстан – Оман (Бишкек, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00)
23 июля
Оман – Сирия (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 20:00)
Кыргызстан – Бахрейн (Бишкек, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00)
Организаторы приглашают болельщиков поддержать молодёжную сборную Кыргызстана в домашних матчах.