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В Бишкеке стартует "Турнир четырёх Наций" среди молодёжных сборных

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- Самуэль Деди Ирие
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С 17 по 23 июля в Бишкеке и селе Беш-Кунгей пройдет международный футбольный турнир "Турнир четырёх Наций" с участием молодёжных сборных (до 23 лет) из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, матчи будут проходить на двух стадионах: им. Долена Омурзакова в Бишкеке и "Достук Арена" в Беш-Кунгее. Турнир станет важным этапом подготовки кыргызстанцев к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые пройдут в сентябре в Бишкеке. В квалификации сборная Кыргызстана сыграет в группе E против Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки.

Обновлённое расписание матчей:

17 июля

Оман – Бахрейн (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 20:00)

Кыргызстан – Сирия (Бишкек, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00)

20 июля

Сирия – Бахрейн (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 20:00)

Кыргызстан – Оман (Бишкек, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00)

23 июля

Оман – Сирия (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 20:00)

Кыргызстан – Бахрейн (Бишкек, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00)

Организаторы приглашают болельщиков поддержать молодёжную сборную Кыргызстана в домашних матчах.


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URL: https://www.vb.kg/448056
Теги:
футбол, Кыргызстан
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