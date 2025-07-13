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Ратбек Жуманазаров представит Кыргызстан на турнире по дзюдо в Тайбэе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский дзюдоист Ратбек Жуманазаров выступит на международном турнире Taipei Asian Open-2025, который пройдет с 12 по 13 июля в столице Китайского Тайбэя.

По информации Международной федерации дзюдо (IJF), участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из 19 стран. Ратбек Жуманазаров представит Кыргызстан в весовой категории до 81 кг.

Турнир в Тайбэе входит в серию рейтинговых стартов, где спортсмены борются за очки и международный опыт. Участие в подобных турнирах является важным этапом подготовки к чемпионатам Азии и мира.

Кыргызстанская спортивная общественность возлагает большие надежды на успешное выступление Жуманазарова.


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URL: https://www.vb.kg/448057
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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