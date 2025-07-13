Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.40 - 102.40

Калыбек Арзыкул уулу проведёт бой с экс-чемпионом Pancrase в Токио

236  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Боец ММА из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу выйдет на ринг против бывшего чемпиона Исао Кобаяши на турнире Pancrase 355, который состоится 27 июля в Токио на арене Tachikawa Stage Garden.

Поединок пройдет в полулегкой весовой категории (до 66 кг) и станет главным событием турнира. Арзыкул уулу имеет впечатляющий рекорд: 11 побед и всего 1 поражение. Он также является победителем турниров по муай-тай и кыргыз курош.

Соперник кыргызстанца - один из самых опытных бойцов Японии. На счету Исао Кобаяши 27 побед, 6 поражений и 2 ничьи.

По словам менеджера Мирлана Шамканова, этот бой имеет ключевое значение для дальнейшей карьеры кыргызского спортсмена. Победа над Кобаяши сделает Арзыкул уулу основным претендентом на титульный бой за чемпионский пояс Pancrase.

"Это противостояние молодости и опыта. Калыбек находится в отличной форме, и мы уверены, что он покажет зрелищное выступление", - отметил Шамканов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448058
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  