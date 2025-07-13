Калыбек Арзыкул уулу проведёт бой с экс-чемпионом Pancrase в Токио

Боец ММА из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу выйдет на ринг против бывшего чемпиона Исао Кобаяши на турнире Pancrase 355, который состоится 27 июля в Токио на арене Tachikawa Stage Garden.

Поединок пройдет в полулегкой весовой категории (до 66 кг) и станет главным событием турнира. Арзыкул уулу имеет впечатляющий рекорд: 11 побед и всего 1 поражение. Он также является победителем турниров по муай-тай и кыргыз курош.

Соперник кыргызстанца - один из самых опытных бойцов Японии. На счету Исао Кобаяши 27 побед, 6 поражений и 2 ничьи.

По словам менеджера Мирлана Шамканова, этот бой имеет ключевое значение для дальнейшей карьеры кыргызского спортсмена. Победа над Кобаяши сделает Арзыкул уулу основным претендентом на титульный бой за чемпионский пояс Pancrase.

"Это противостояние молодости и опыта. Калыбек находится в отличной форме, и мы уверены, что он покажет зрелищное выступление", - отметил Шамканов.