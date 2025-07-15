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С пика Ленина впервые спустили мусор при помощи дрона

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- Светлана Лаптева
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Современные технологии приходят на помощь горному Кыргызстану. Впервые в истории страны с пика Ленина (7134 м) был совершен тестовый спуск мусора с использованием карго-дрона.

Как сообщил известный горный гид и популяризатор ски-туризма Максим Черкасов, операция прошла успешно и может стать началом новой практики по очистке высокогорных маршрутов.

- Впервые в истории Кыргызстана мы спустили мусор с помощью карго-дрона. Рад быть частью этого события вместе с нашей командой. Целлофан, изорванные в клочья ветром старые палатки, пластик - все это мы собрали на маршруте восхождения и доставили вниз, в базовый лагерь, - рассказал Черкасов.

По его словам, такой подход стал хорошим опытом и работа в этом направлении будет продолжена.

Экологи и альпинисты не раз поднимали вопрос загрязнения высокогорных маршрутов - в том числе на самых популярных вершинах, таких как Хан-Тенгри и пик Ленина. Удаление отходов на таких высотах требует особой подготовки и технических решений. Поэтому применение дронов может стать важным шагом на пути к устойчивому туризму и сохранению ледников.

Ранее vb.kg уже публиковал материалы о проектах по очистке склонов в высокогорьях Тянь-Шаня. В нынешнем сезоне усилия активистов и гидов получают новое технологическое подкрепление.


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URL: https://www.vb.kg/448067
Теги:
альпинизм, мусор, Кыргызстан
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