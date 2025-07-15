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Северная стена пика Ленина покорена на лыжах

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- Светлана Лаптева
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Руководитель и старший гид компании Topocamp Максим Черкасов рассказал vb.kg, что его команда успешно завершила ски-восхождение на пик Ленина. Для самого Черкасова это стало уже юбилейным, 30-м восхождением на одну из самых известных вершин Центральной Азии в подобном формате.

- Программа заняла всего 10 дней и завершилась эффектным спуском на лыжах с вершины по северной стене, по маршруту Аркина, - отметил Черкасов.

По его словам, в завершение восхождения участников ждал сюрприз - повара встретили команду свежеиспеченным тортом, поздравив с удачным завершением экспедиции.

На своей странице в социальных сетях Максим также поздравил всех с прошедшим Днем сноубордиста и поделился личными мыслями:

- Каждый, кто катает, находит и открывает что-то свое… Для меня это уже давно стало неотъемлемой частью жизни. Катание помогает преодолевать страхи, дает чувство свободы, заряжает энергией, мотивирует совершенствоваться - как в технике, так и в самой жизни. Это чувство невозможно описать - хочется скользить, прыгать, спускаться с крутых гор, проверять себя на прочность вновь и вновь.

Особо он отметил свое недавнее достижение - спуск по северной стене пика Ленина с высоты 7134 метров:

- Давно мечтал это сделать. Условия были непростыми: все типы снега - от бетона до паудера и весеннего слэша. Лавины, трещины - в одну из них улетел мой сноуборд, но потом мы его достали. Перепад высоты составил 2700 метров - от вершины до отметки 4400 метров. И весь спуск удалось пройти меньше чем за час, - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/448068
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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