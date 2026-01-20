Погода
Кыргызстан вводит ответственность за нарушение норм халал-индустрии

Министерству экономики и коммерции продвигает законопроект об установлении ответственности за нарушения норм закона "О халал-индустрии", включая выпуск халал-продукции и оказание халал-услуг без обязательной сертификации. По данным ведомства, изменения планируется внести в Кодекс о правонарушениях.

Закон "О халал-индустрии" регулирует требования к производству, сертификации и маркировке халал-продукции. Проект предполагает также ответственность для органов сертификации, если они нарушают правила подтверждения соответствия.

Параллельно ведомство работает над совершенствованием системы халал-сертификации: цифровизацией выдачи сертификатов, повышением прозрачности процедур контроля и маркировки, усилением надзора за производством.

Все меры направлены на защиту прав потребителей и укрепление доверия к халал-продукции в Кыргызстане.

Отмечается, что ранее выявленные нарушения, включая обнаружение ДНК свинины у отдельных производителей, были устранены после пересмотра процессов и повторных лабораторных исследований.


Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
