Погода
$ 87.36 - 87.73
€ 101.40 - 102.40

Международный теннисный турнир завершился в Чолпон-Ате

349  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль завершился международный юниорский турнир по большому теннису J30 CHOLPON-ATA, проходивший на кортах отеля "AKUN". В соревнованиях приняли участие юные теннисисты из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, США, Турции, Китая и других стран.

В мужском одиночном разряде победителем стал Даниэль Юрекли из Казахстана. В напряжённом финале он обыграл представителя США Ааруша Коте со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

В парном мужском разряде золото завоевал казахстанский дуэт Родион Лукашов / Тимур Сауленко, одолевший в финале команду Давид Могилевский (Кыргызстан) / Никита Клецов (Россия) - 4:6, 6:3, 10:4.

У девушек в одиночной категории триумфально выступила представительница Кыргызстана Сафина Хабибрахманова, уверенно победившая казахстанку Сабину Шухратову со счётом 6:2, 6:1.

В парной категории среди девушек первое место заняли казахстанские теннисистки Сафина Сафиулина / Яна Штода, одолевшие в напряжённом матче россиянок Софию Бахареву / Софию Шарипову - 6:7, 7:6, 10:6.

Сафина Хабибрахманова также дошла до полуфинала в парном разряде, продемонстрировав стабильную и яркую игру на протяжении всего турнира.

Организаторы поздравили всех победителей и призёров, а также выразили благодарность тренерам и болельщикам за поддержку спортсменов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448071
Теги:
теннис, Чолпон-Ата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  