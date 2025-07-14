Международный теннисный турнир завершился в Чолпон-Ате

В курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль завершился международный юниорский турнир по большому теннису J30 CHOLPON-ATA, проходивший на кортах отеля "AKUN". В соревнованиях приняли участие юные теннисисты из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, США, Турции, Китая и других стран.

В мужском одиночном разряде победителем стал Даниэль Юрекли из Казахстана. В напряжённом финале он обыграл представителя США Ааруша Коте со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

В парном мужском разряде золото завоевал казахстанский дуэт Родион Лукашов / Тимур Сауленко, одолевший в финале команду Давид Могилевский (Кыргызстан) / Никита Клецов (Россия) - 4:6, 6:3, 10:4.

У девушек в одиночной категории триумфально выступила представительница Кыргызстана Сафина Хабибрахманова, уверенно победившая казахстанку Сабину Шухратову со счётом 6:2, 6:1.

В парной категории среди девушек первое место заняли казахстанские теннисистки Сафина Сафиулина / Яна Штода, одолевшие в напряжённом матче россиянок Софию Бахареву / Софию Шарипову - 6:7, 7:6, 10:6.

Сафина Хабибрахманова также дошла до полуфинала в парном разряде, продемонстрировав стабильную и яркую игру на протяжении всего турнира.

Организаторы поздравили всех победителей и призёров, а также выразили благодарность тренерам и болельщикам за поддержку спортсменов.